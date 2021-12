Excelente reportaje sobre el movimiento nudista en Galicia: Tetiñas Free

ALGUNOS DATOS SOBRE EL MOVIMIENTO NUDISTA GALLEGO

“La libertad, Sancho, es uno de los mas preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como la honra se puede y debe aventurar la vida” (El Quijote de Cervantes)

A partir de Aristóteles, Seneca, Cervantes, Escuela de Salamanca, Chesterton, Teresa de Calcuta y Juan Pablo II: “La libertad, honrada, responsable, respetuosa y comprometida, es siempre la libertad de los que viven, piensan, son y actúan de otra manera. Unos y otros deben ser deontológicos, honrados, muy humildes, de, por y para el juego, competencia y cooperación limpios, tratar de ser eficientes, rentables económica, social, humana, integradora, ética, espiritualmente… y saber aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda del mejor desarrollo deontológico, honrado democrático, del la verdad justa y responsable, del bien”

La periodista Amara Santos, del medio de Internet de La Coruña “Quincemil” (vinculado con el medio de Internet “El Español” de Pedro J. Ramirez), ha hecho un excelente reportaje, ilustrado con numerosas fotografías, sobre el movimiento nudista en Galicia, titulado “Tetiñas Free: el movimiento nudista gallego que dio la vuelta al mundo en los años 80” (se puede ver en Internet).

La “Coordinadora Nudista Ecológico Radical” (en adelante le llamaremos la “Coordinadora Nudista”) surgió en la playa de Baroña (Puerto del Son-La Coruña/Galicia-España), el verano de 1983, al grito de San Pablo: “Desnudaos del hombre viejo”, a partir, entre otros, de Santa Teresa de Avila: “Vivo sin vivir en mí (individual y socialmente) y, por el bien, tan alta vida espero que si no pongo, ponemos a culo pajarero a tanto especulador, dominador, contaminador, lavador de cerebros, manipulador, fundamentalista, oportunista, tajadista, todo vale, lo que sea menester y se tercie, vestidos o desvestidos, me muero, nos morimos…”, San Lorenzo: “Odio la verdad, cuando es mentira, la verdad, para serlo de verdad, debe arder y quemarnos, desnudar, individual y socialmente, con critica y justicia justas, todas las mentiras, engaños, dominaciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones…”; surgió en defensa de justos, buenos y necesarios valores, principios y acciones, y teniendo en cuenta que el cuerpo no es es cuerpo del delito, no es la cárcel del alma…; surgió para denunciar el bunker ilegal de Baroña (se puede ver en Internet, en el reportaje señalado), un edificio de tres pisos edificado al borde de la arena de la playa de Baroña con un cierre, todo ello levantado de forma ilegal como demostramos legalmente; la “Coordinadora Nudista” surgió, también, para defender a un grupo de nudistas que, en 1983, fueron detenidos por la Guardia Civil en la playa de Baroña por hacer nudismo, pacíficamente, sin meterse con nadie, en una playa apartada, en dicha época, de muy difícil acceso y poco concurrida, donde venían conviviendo, sin ningún problema, playistas en traje de baño, semidesnudos y desnudos, en “tetiñas, cuiños, piroliñas y carrachudiñas Free” (senitos, culitos, penitos, vulvitas Libres); se detuvo a varios nudistas a los que se sacó fotos de frente y de perfil, se acusó, primero, del delito de escándalo publico y, después, de falta de escándalo público; personas a las que el que suscribe (Miguel Cancio) defendí en el juicio celebrado en los juzgados de la villa de Noya (La Coruña) y fueron totalmente absueltas.

La “Coordinadora Nudista” surgió, en 1983, para luchar pacíficamente por la legalización del nudismo, para lo que, entre otras cosas, se consiguieron miles de firmas que se entregaron a las principales autoridades, representantes públicos, se enviaron al parlamento español, etc.; legalización del nudismo en España que se consiguió en 1989, pero antes se produjeron numerosas agresiones, detención de nudistas e, incluso, alguna muerte, suicidio, debido al delito de escándalo público; surgió para denunciar las dobles y triples morales como, por ejemplo, indignarse por ver desnudos a personas pacíficas que no se metían con nadie, en playas, totalmente apartadas y de difícil acceso en la época, como la de Baroña, y, sin embargo, no indignarse, no tomar las justas y necesarias medidas frente, entre otras muchas cosas, a graves, muy graves, destructivas, negativas y numerosas ilegalidades urbanísticas en Galicia, toda España, como el búnker ilegal de Baroña, etc.

En la playa de Baroña se venía haciendo nudismo, sin ningún problema, desde, al menos, principios de los años 70. Pero cuando, en 1983, nudistas, por medio de la “Coordinadora Nudista”, denunciaron el búnker ilegal de Baroña, comenzaron los problemas, muy fuertes y violentos ataques a los nudistas.

En el excelente reportaje, de “Quincemil-El Español” de Amara Santos, “Tetiñas Free: el movimiento nudista gallego que dio la vuelta al mundo en los años 80”, se publican numerosas fotografías, ademas de la del bunker ilegal de Baroña, como la señora con pañoleta y una estaca persiguiendo a los nudistas, como una carnicera en una carnicería con un cuchillo manteniendo en brazos a un nudista, como un autorretrato desnudo de gran pintor colombiano Fernando Botero, etc.; fotografías que distribuyó, por el mundo adelante, la “Coordinadora Nudista” en posters, pegatinas, pancartas, etc. No hay que olvidar que la agencia Reuters envió desde Londres a una corresponsal para cubrir, desde Galicia, el movimiento social nudista de la playa de Baroña, que tuvo un importante impacto internacional, hasta el punto que salieron noticias del mismo en el diario “The Standard” de Hong Kong (antes se llamaba “Hongkong Standard”) y grandes medios internacionales dieron cuentas del mismo. Después de la agencia Reuters, otros medios internacionales enviaron corresponsales a Galicia. Incluso, Hollywood se puso en contacto con la “Coordinadora Nudista”.

Bastantes medios, etc., pensaron que, especialmente, la fotografía de la señora con pañoleta y una estaca persiguiendo a los nudistas en una playa, había sido tomada en Galicia en la Playa de Baroña (Puerto del Son-La Coruña/España) donde estaba y sigue estando el búnker Ilegal de Baroña e, incluso, algunos identificaron a algunos de los nudistas gallegos.

Pues, bien, dichas fotografías fueron tomadas por la “Coordinadora Nudista” de famosas publicaciones, revistas internacionales, nada tenían que ver con el movimiento nudista gallego y las utilizamos para poner de manifiesto que muchas veces “Los ojos ven mentiras y se venden como verdades cosas, imágenes, etc., que no lo son”. Por ello, en todo tiempo y lugar, vestidos y desvestidos, hay que ser, deontológica, honrada y muy humildemente, rigurosos y sabiendo, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios en la justa y muy necesaria lucha por la libertad honrada y responsable, por el mejor desarrollo deontológico, honrado democrático, constitucional, legal, responsable, critico positivo, de juego, competencia y cooperación limpios, competente, cooperativo, eficiente, creativo, etc., por la verdad justa y responsable y por el bien, y, siempre que se pueda, lo que fue un principio fundamental de la “Coordinadora Nudista”, con buena poesía, filosofía, alegría e ironía, con buen humor, arte, cante, baile…, sabiendo, siempre, saber reírse, de forma justa y positiva, de la vida y el mundo, pero, ¡OJO!, empezando por saber reírse de uno mismo, por saber ser autocríticos.

SOBRE EL MOVIMIENTO NUDISTA GALLEGO

Sobre el movimiento nudista gallego, su análisis, sus referencias teóricas, prácticas, etc. (incluidos grandes teólogos como, entre otros: Agustin de Hipona; Atanasio de Alejandría; Bartolomé Carranza de Miranda; Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro; Domingo de Soto; Francisco de Asís; Francisco Suarez; Francisco de Vitoria; Hans Urs von Balthasar; Henri de Lubac; Ignacio de Loyola; Jean Guitton; Joseph Aloisius Ratzinger; Juan de Mariana; Karl Barth; Karl Rahner; Karol Józef Wojtyła; Leonardo Castellani; Luis de León; Martin de Azpilicueta; Martin de Braga; Teresa de Avila; Teresa de Lisieux; Tomas de Aquino; etc. Incluimos, también, en esta lista al gran filósofo francés Paul Ricoeur y cuya obra también se vinculó con la teología. Ricoeur, el gran filósofo de la metáfora, además, viene siendo muy estudiado, desde hacer tiempo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela-Galicia y donde ha estado presente con motivo de los “Encuentros Internacionales de Filosofía en el Camino de Santiago” y que se celebraron en varios puntos de Galicia); como decíamos, sobre el movimiento nudista gallego, situándolo en el marco de otros movimientos sociales por la libertad honrada y responsable, el mejor desarrollo deontológico democrático, por la verdad justa y responsable, por el bien…, y frente a los diferentes modos, formas, relatos, imaginarios, simbología, iconografía, representaciones, acciones, fundamentalismos, etc., individuales y sociales, de dominación, contaminación, lavado de cerebros, manipulación, corrupción, juego sucio, sujeción, represión, control, compra, alienación, enajenación, representación, figuración, mentira, engaño, estafa, fraude, falsedades, narcisismo, racismo supremacista, superiorista, divinista, endiosado, diferentes formas de violencia, fundamentalismo, nihilismo, materialismo, relativismo, pasotismo, oportunismo, tajadismo, etc.; frente a las diferentes formas, modos… arcaicos y complejos de dominación, contaminación, control, sujeción…; como decíamos, sobre el movimiento nudista gallego pueden verse, en Internet, los trabajos del que suscribe (Miguel Cancio), entre otros: “El movimiento nudista gallego”; “25 Aniversario Movimiento Tetiñas Free”; “Breve análisis del movimiento nudista gallego creado por la Coordinadora Nudista Ecológico Radical. 25 Aniversario del movimiento de las Tetiñas Free contra la vieja y nueva contaminación, dominación, sujeción”; “Entrevista a Miguel Cancio del Faro de Vigo con motivo del 25 Aniversario de la Coordinadora Nudista. Materiales empleados para la publicación de dicha entrevista, del reportaje de Faro de Vigo sobre el conflicto nudista. Breve reflexión sobre la entrevista periodística”; “Entrevista realizada a Miguel Cancio por Roberto G. Mendez en El Correo Gallego… Materiales para un estudios científico de la entrevista y los medios de comunicación”.

Los siguientes grupos, instancias, de una amplia lista, forman parte de la Coordinadora Nudista, que viene teniendo una amplia presencia nacional e internacional, a saber “Los palmeros del cambio ético en pelotas, a culo pajarero-cuiño paxareiriño” (recordemos que el presidente del Gobierno español, Felipe Gonzalez, se puso en contacto con la Coordinadora Nudista, le envió amplio material, incluso en francés, pero no hizo absolutamente nada cuando fueron detenidos los nudistas en la playa de Baroña como si fueran delincuentes y tardó bastantes años en legalizar el nudismo en las playas españolas, lo que dio lugar a mas detenciones, todo tipo de agresiones, etc.); “A por Perbes sin Fraga, a por todas sin bragas” (este grupo nudista fue creado cuando el político español y gallego, Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, declaró públicamente que si los nudistas acudían a la playa de Perbes-La Coruña, donde veraneaba, serían molidos a palo); “Donde vas, donde vas Yolanda en cueros vivos, con esos Masters fuleros, el Manifiesto Comunista de Marx, la religión el opio del pueblo, abajo las clases de religión, la educación concertada, la familia cristiana… y Viva la Eutanasia sin preocuparse por unos buenos y muy necesarios cuidados paliativos …” (Yolanda, entre otras cosas, la visionaria de los peligros del coronavirus/COVID-19, contra sus ciegos, politiqueros y partidistas compañeros de coalición y gobierno, y todo vale por el poder, para chupar imagen, figurar, sacar tajada como sea junto al Papa Francisco…, es decir, lo que sea menester y se tercie: VIVA EL POPULISMO, EL PERONISMO, VIVA LA GENTE, JA, JA , JA); “Si se puede, dar gato por liebre en Galapagar y demás, donde sea menester, se tercie…”.

El conocido programa de Radio Nacional de España (RNE) “Esto me suena. Las tardes del ciudadano García” (José Antonio García Muñoz), que lleva varios años en antena, le ha hecho una entrevista (el ciudadano García, director del programa) al portavoz de la Coordinadora Nudista, Miguel Cancio, sobre el “Movimiento de las Tetiñas Free” y que será emitida el domingo 12 de diciembre 2021 en dicho programa, “Esto me suena. Las tardes del ciudadanos García” de Radio Nacional de España (RNE), que se difunde de 15,05 a 16 horas.

Con Don Miguel de Cervantes Saavedra debemos poner a «Culo Pajarero-Cuiño Paxareiriño» a los viejos y nuevos dominadores, especuladores, caciques, extremismos identitarios, a tanto dominador, especulador, contaminador, lavador de cerebros, manipulador, demagogo, populista, extremista, fundamentalista, Cum Fraude, corruptor-corrupto, de, por, para, con… el juego, competencia y cooperación sucios, oportunista, todo vale por el poder, para figurar, sacar buenas tajadas materiales, inmateriales y descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar: a sus principales adversarios, competidores y críticos, y que transforman en los peores enemigos; a los que no se sometan a sus muy injustas dominaciones, especulaciones, contaminaciones, lavado de cerebros, manipulaciones, imposiciones, mentiras, engaños, encubrimientos, falsedades, estafas, fraudes, viejas y nuevas violencias, viejos y nuevos narcisismos individuales y de grupo, egocrentrismos, egolatrías, grupolatrías, idololatrías, fundamentalismos, racismos supremacistas, superioristas, endiosados, divinistas…

Corintios 10: 14: “Por tanto, amados míos, huid de la idolatría” y desnudaos de las mentiras, los engaños, las falsedades, las corrupciones, los juegos sucios…



Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes: “La humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo sea; ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes!; El hacer bien a villanos es echar agua al mar; La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso; La verdadera nobleza consiste en la virtud; Una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien, no se haga por mal; Bien predica quien bien vive; El agradecimiento que sólo consiste en el deseo, es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras; cada uno es hijo de sus obras; Al bien hacer jamás le falta premio”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi curriculum, publicaciones se pueden ver en Internet; viernes 10-12-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, “O Bo Camiño polo Ben”…