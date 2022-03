Zelenski es un criminal de guerra y un genocida, al servicio del NOM

Zelenski está haciendo el papel de su vida, y ha pasado de ser un cómico y un ladrón, a un supuesto héroe de pacotilla, que está llevando a Ucrania a la destrucción, mientras sirve a sus amos del NOM.

Ningún líder político que ame a su pueblo, le lleva directamente a la guerra, a la muerte y al hundimiento económico, salvo que su país le importe una mierda, pues él tiene una gran fortuna inmobiliaria en Londres, país que por lo visto es el refugio de todos los criminales del mundo.

Hace ya años que Zelenski ha estado provocando a Rusia, la gran Rusia, una nación que quiere tener un colchón de protección a su alrededor, como Estados Unidos con Cuba, sin ir más lejos.

Sus continuas provocaciones, su jactancia, por no decir imbecilidad manifiesta, nos demuestran que los cómicos deben dedicarse a lo suyo, al teatro, y dejar la política para personas más preparadas.

Es lo mismo que sucede en España, por ejemplo, dónde tenemos a un botarate que nos está llevando a la ruina, siendo el hazmerreír del mundo civilizado, mientras él se sigue infiltrando botox, pensando que cada día es más guapo y más joven, y que en breve va a la liderar la Unión Europea…

Las propia ignorancia y estulticia de muchas personas hace que piensen que son grandes líderes, cuándo no pasan de ser unos mierdas más, y en el caso de Zelenski un corrupto hasta la médula. (Y nuestro Presimiento también, con las “generosas” subvenciones a fondo perdido a la empresa de papá…, que los socialistos son muy generosos, pero con el dinero de los demás).

Como decía Margaret Thatcher, el socialismo dura mientras hay dinero, y en el caso español, parece evidente que el dinero se está acabando, y no me extraña, pues lo están robando a manos llenas.

Rusia es una gran nación, que defiende sus fronteras, y no quiere tener a la OTAN a las puertas de su casa. Es lógico y comprensible.

Putin no es un político al uso; es un gobernante, que no piensa en las próximas elecciones, sino en el futuro de Rusia, y no quiere que su Patria esté encajonada, rodeada de enemigos por todas partes.

USA, en cambio, no arriesga nada, ni pone los muertos encima de la mesa.

Propicia el conflicto, y engorda su industria armamentística, vendiendo armas a todos los países europeos, que piensan que cuando las barbas de tu amigo veas cortar, pon las tuyas a remojar.

La industria militar es la más importante de Estados Unidos, y como nos decía el profesor de derecho internacional público, al gobierno de USA le interesa que haya siempre guerras en el mundo, siempre que

sean fuera de sus fronteras…

Zelenski es un dictador, y el asesinato de uno de sus negociadores, acusado de espía, lo demuestra.

¿Acaso en tiempos de guerra no se hacen consejos de guerra, antes de ejecutar a una persona…?

Ahora se dedica a hacer teatro, reprochando a Alemania, a Estados Unidos, a la OTAN, a la UE, en definitiva, a todo el mundo, que no están haciendo nada para parar la guerra.

Una guerra de la que él es el principal culpable, pues lleva años metiéndole el dedo en el ojo a Rusia, aplastando militarmente a las regiones pro rusas, y fomentando una política anti Rusia, a pesar de que una gran parte de la población de Ucrania simpatizaba con Rusia.

Un gobernante de verdad evita las guerras, sobre todo cuando son con potencias mucho más fuertes y grandes que la suya.

Franco, por ejemplo, hizo lo posible y lo imposible para evitar la entrada de España en la segunda guerra mundial, pese a las presiones de Hitler en Hendaya.

Pero Franco miraba por el bien de su pueblo, mientras que a este actor sólo se preocupa de su lucimiento personal, sin importarle todo el sufrimiento y destrucción a que está llevando a Ucrania.

Parece que el tema de fondo es que Rusia no forma parte del NOM, persigue la pederastia, ha limitado la homosexualidad al ámbito privado, y es una sociedad con principios, profundamente cristiana, y ello a pesar de llevar más de cien años soportando el comunismo, o tal, precisamente, por eso.

Y estorban en el actual contexto internacional, pues no se han sometido al Nuevo Orden Mundial.

Puedo estar equivocado, por supuesto, pero esto es lo que pienso, en conciencia.

En este sentido, la causa de Rusia es la causa de la libertad, de la defensa de Occidente, en definitiva del cristianismo en la vieja y decadente Europa.

La defensa de unos determinados valores morales y principios, frente al gobierno mundial, que pretende imponerse y consolidarse, si no lo han conseguido ya.

Ramiro GRAU MORANCHO,

Jurista y escritor.

https://www.ramirograumorancho.com