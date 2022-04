Manuel del Rosal: «Escudo social: 600 millones de euros en renovar el parque automovilístico de sus señorías»

“Vendieron su alma por alcanzar el poder. Y cuando lo lograron, la sensibilidad ya la tenían hecha pedazos, destruida por las bellaquerías y canalladas que ejecutaron para alcanzarlo”

El pasado día 29 de marzo cuando ellos ya conocían que la inflación había alcanzado el 9,8%, nuestro gobierno social comunista del escudo social y el “nadie se quedará atrás” – desde luego, ellos, con las cilindradas de los nuevos cochazos, no se quedarán – se regalaba a sí mismo un nuevo parque automovilístico en el que ha gastado 600 millones de los impuestos que pagamos todos los españoles y que, naturalmente, no quiere bajar, entre otras cosas porque no podrían montarse estas fiestas.

Los ciudadanos a los que este gobierno ha prometido protegerles bajo un “escudo social”, han visto como ese escudo ha sido perforado por una inflación bárbara no conocida ni por los viejos del lugar, que ha empobrecido sus vidas y sus ahorros.

Cualquier gobierno con un mínimo de sensibilidad social hubiera aparcado ese gasto faraónico e innecesario para mejores tiempos, pero este gobierno está formado por gentes a las que la sensibilidad se les ha estancado en los bolsillos por lo que no les alcanza ni el corazón ni el cerebro. Su tan cacareada sensibilidad social la han ido tirando a la cuneta desde sus cochazos oficiales conforme avanzaban en la consecución de su fin primordial: alcanzar el poder y mantenerse en él.

“Manca finezza” es una expresión italiana que puede traducirse como “falta de finura”, “falta de toque”, “falta de tacto”. Javier Solana, el socialista exsecretario general de la OTAN, hablaba de “ajuste fino”. A este gobierno le falta mucho ajuste fino y le sobra soberbia, le falta “Manca finezza” y le sobra insensibilidad a los problemas por los que pasan España y los españoles. El último ejemplo de soberbia representado en la persona de su presidente ha sido rendirse a Marruecos de forma unilateral y sin haber antes consultado con nadie, como si en vez de ser el presidente de una democracia, fuera el rey Sol, aquel que decía: “l’etat ce moi”. El último ejemplo de falta de finura, de tacto, de sensibilidad social ha sido gastar 600 millones de euros ¡que se dice pronto! en coches de última gama para que, mientras a los ciudadanos les cuesta vivir un 9.8% más y sus ahorros se devalúan en la misma proporción, sus señorías viajen cómodamente en berlinas de lujo. Y es que sus señorías no pueden ser más indecentes y obscenos.

Uno supone que los ciudadanos tomarán nota de lo que realmente es este gobierno. Uno solo lo supone, porque en este país, parte importante de los ciudadanos también carecen de “Manca finezza” a la hora de votar.

MAROGA