Rafael López Charques: «Manicomio España»

Manicomio es la denominación que, hasta hace pocos años, se daba a los centros sanitarios donde se internaban a las personas que habían perdido la razón. Lógicamente, y para desgracia de las mismas, de su comportamiento se podía esperar de todo.

En la actualidad la mayoría de nuestros políticos, en especial los que mandan, han convertido a nuestro país en un manicomio pero a la inversa. Los que estamos encerrados somos los ciudadanos normales, los de a pié, mientras que ellos desde el poder que detentan, se afanan cada vez más en marcarnos los pasos, en decirnos que podemos y no podemos hacer, como debemos vivir, etc., y al que no sigue sus indicaciones, hablando sin tapujos sus órdenes, si pueden lo castigan de un modo u otro.

Mientras tanto ellos están muy ocupados. ¿En qué? Principalmente en pelearse entre sí, tratando de mostrase inmaculados echando la culpa de todo a los demás, y procurándose vivir lo mejor posible a nuestra costa.

Ha saltado el tema del espionaje telefónico. Lo primero que se nos ocurre decir es que ha sido en un momento muy oportuno. Ahora que los separatistas catalanes estaban protestando porque al parecer tenían intervenidos sus teléfonos, salta el tema del espionaje a miembros del gobierno, que parece ser se detectó hace casi un año. ¿Por qué tanto tiempo sin enterarnos? ¿Para que no nos preocupásemos?

Lo que menos les preocupa, como demuestran continuamente, es lo que podamos opinar. Sospechamos que el momento escogido para publicitar el hecho ha sido para contrarrestar las protestas catalanas. ¿Veis? Nosotros también hemos sufrido lo mismo.

Lo cierto es que los y las de siempre han aprovechado la ocasión para responsabilizar, sin pruebas, a personalidades del gobierno y de altas instituciones del Estado, del hecho, incluso aún siendo de su propio partido. Ejemplar.

Lo que tenían que hacer es decir abiertamente la verdad, informarnos de lo que ha pasado y de las medidas que van a tomar para evitar repeticiones.

Algunas informaciones han culpado a los marroquíes. Pudiera ser, pero en tal caso, dado todo lo que les regalado “cum fraude” lo que tendría que hacer este último es dimitir inmediatamente y desaparecer de la política. Todos los españoles que no solo no vivimos de sus prebendas, sino que además estamos sufriendo sus desatinos, se lo agradeceríamos.

Si lo anterior no fuera poco, para volvernos más locos nos enteramos de que en el momento de indultar a los golpistas catalanes, el ministro de Justicia opinó que el arrepentimiento de los presos no era “un elemento suficiente y sólido para sacarlos de prisión” y que ni por razones de utilidad pública para favorecer el diálogo con los independentistas procedía. Aún así, y en contra de la mayoría de los españoles, y protestas de muchos, hubo indulto. No es de extrañar. “Cum fraude” tiene muchas cosas, lo suficientemente importantes que hacer, como para preocuparse de lo que puedan decir, por muchas que sean, personas que residen en un manicomio.

Este es el panorama actual de nuestro país. Las personas no pintamos nada, somos simples asilados en un centro muy grande, a los que los directivos del mismo proporcionan todo lo que a su juicio necesitan. Si alguien protesta o bien es un ser antisocial o no está en sus cabales, por lo tanto ni caso, pero hay que vigilarlo porque es peligroso.

Los españoles fuimos durante mucho tiempo, pioneros de todo en el mundo. ¿Qué somos ahora? Nada, tan solo un conjunto de seres humanos que vegetan encerrados cumpliendo las órdenes de sus gobernantes.