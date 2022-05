Victor Entrialgo De Castro: «De berberechos y vicetiples»

Todos estos berberechos que en nuestro país están al frente de nada, para sostener la nada, como la ministra del chalet o la ministra sustituta, piensan que la guerra de Ucrania no es cosa nuestra.

Para ellas bastaría mandar a Ucrania una empresa de limpieza si no para ganar la guerra, al menos para seguir recibiendo subvenciones y financiación de Rusia. Con este Gobierno y sus armas ofensivas y defensivas la guerra de Gila se queda corta.

Mientras Putin lleva años tomando decisiones en un comité de guerra con jefes de los ejércitos inclinados sobre enormes mapas que no se atreven a abrir la boca, aqui las toman en una tertulia de la tele con ex ministros y vicetiples sacados de la tele o metidos en ella. Ellos sí son ofensivos.

Algunos preguntan sobre los contratos indefinidos de mes y medio a la ministra que quiere iniciar «un proceso de escucha en dos caballos» muy peligroso para sus patas de gallo, a Marlaska que le mola, o a Robles, hoy de defensa y ayer todopoderosa secretaria de Estado de Belloch. A Merichel Battet, la efigie, no le preguntan, aunque descienda de general franquista, porque no habla, salvo para escribirle a la Olona que salva que no puede hablar, porque si ella hablara…Otra vez Gila.

Y casi vale más. Siempre la he visto en colgante en un puente, unas veces hacia la orilla del PSC y otras a la del PSOE, hasta que le tocó un tercer premio y se convirtió en Nefertiti.

Con ese premio acaba de meter en la Comisión de Secretos oficiales a Podemos, Esquerra y los herederos de Eta. Si eso no es traición además de una negligencia mayúscula y una responsabilidad s exigir de la Administración del Estado que venga Dios y no lo vea, porque lloraría.

Piden transparencias los que guardan el secreto de 390 crímenes de ETA sin investigar y mientras los periodistas pelotas les ríen las gracias en los pasillos entonces mientras le ponen la grabadora en el hocico.

No hay institución del Estado que el traidor no haya degradado. Acaba de convertir la comisión de secretos oficiales en el Hola mientras se convierte en el único dirigente del mundo que, para defenderse él, echa delante al propio Estado con altavoces reconociendo la información que emplea todo Estado que pretenda seguir siéndolo para garantizar su integridad territorial y política.

Y viendo un dia y otro cómo sus políticos se revuelcan en la nada cotidiana de este burdel de berberechos y vicetiples mientra Europa arde en guerra, la España que hace la trashumancia en los puentes, sigue sin salir a la calle más que para meterse en el coche.

Víctor Entrialgo.