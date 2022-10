Manuel del Rosal: «El NO – DO de Pedro Sánchez»

El NO – DO fue un noticiero propagandístico semanal del régimen franquista que se proyectaba en los cines españoles antes de la película en sí y que funcionó entre 1942 y 1981.

Franco era la estrella del NO -DO tanto en lo personal como en lo político y como estadista. Y se alababan todas y cada una de las cosas que hacía o mandaba hacer: Su talla de caudillo, de hombre de Estado, de persona; su amor por España y por los españoles eran enmarcados en el formato del NO -DO en marcos de oro. Sus cualidades humanas eran elevadas a la categoría de sobrehumanas, sus cualidades militares a las de héroe, su entrega al trabajo a la abnegación, su amor a España a la pasión de su vida. Para eso se inventó el NO – DO, para alabar a Franco independientemente de que su contenido fuera real o imaginario; eso no era lo importante, lo importantes era que el relato con imágenes salidas de la factoría del Pardo, calara como lluvia fina en las mentes de los ciudadanos.

Pedro Sánchez este nuevo dictador del progresismo, emulando a Franco, ha ordenado que se cree un nuevo NO – DO que haga con su figura lo que aquel NO – DO franquista hacía con la figura de Franco: elevarlo a los altares. No se llamará NO – DO ¡faltaría más! Se llamará “docuserie”. Franco necesitó muchos años de su vida personal, militar y de estadista para que se creara una especie de biografía con entregas semanales. Pedro Sánchez no ha esperado tanto. Con tan solo tres años más o menos al frente del gobierno y una biografía personal y política en la que lo más destacado es que jugaba baloncesto, plagió la tesis doctoral y escribió un libro titulado “Manual de resistencia”, ha dado orden y financiado con nuestros impuestos la filmación de su figura de galán cinematográfico en la que, por supuesto, nada aparecerá sobre sus sucios tratos con la ETA actual, su sumisión a los independentistas vascos y catalanes y su entrega a las ensoñaciones comunistas de las señoras Irene Montero y Yolanda Díaz, atentado contra la independencia de la justicia y un sinfín de indecencias políticas, mentiras e hipocresías varias. Los guionistas y productores de la docuserie se están pensando si grabarle dando un paseo bajo palio como hacía el anterior dictador. Unos están en que sería una vuelta de tuerca más en el agigantamiento de la egregia figura de este nuevo dictador del progresismo excluyente. Otros, sin embargo, lo ven excesivo, ostentoso y trasnochado que produciría lo contrario de lo que se busca, de elevar su figura a ridiculizarla. Parece ser que el guionista de la docuserie está pasando por serias dificultades para encontrar en la breve vida política de Sánchez, algo con la suficiente entidad como para ser destacado. Si que en la vida personal disponen de material suficiente para llenar horas de grabación: su fachenda, su narcisismo, su falta de empatía, su soberbia, su falta de escrúpulos y su bárbara codicia de poder. Pero, claro, estas cosas no son en nada positivas para la imagen de buena persona y buen gobernante que la docuserie intenta presentar anta los ciudadanos, al igual que tampoco lo son sus indecentes tratos con la mafia etarra.

Netflix y HBO son las plataformas elegidas por la Moncloa para su difusión, independientemente de TVE1, como es natural. Ya veremos

Los españoles, retrocediendo 40 años, estamos de enhorabuena, volveremos a tener un nuevo NO – DO como aquel de Franco solo que en esta ocasión no será “Ad maioren gloria” del dictador franquista, sino “Ad maioren gloria” del dictador Sánchez.

MAROGA