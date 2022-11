Anián Berto: «La Guardia Civil no puede ser moneda de cambio»

Pedro Sánchez tendrá presupuesto para 2023, concede las exigencias nacionalistas y vuelve a traicionar a España con sus ‘tocomochos’ que los españoles permiten

Si el Honor es la principal divisa de la Guardia Civil, ahora se enfrenta a la peor indignidad del presidente Sánchez-Castejón. Sin duda, el Cuerpo Armado está siendo vejado por los convenios de este gobierno frankestein con HB-Bildu, ERC y toda la panda de separatistas. Ahora toca en Las Vascongadas y expulsar a la Guardia Civil. Pedro Sánchez lo gestiona, Marlaska lo consiente y España impávida lo permite.

En esta ocasión, por intercambiar favores para contar con los votos abertzales y aprobar los presupuestos generales de 2023 con el fin de perpetuar a Sánchez en la Moncloa. Se trata de conceder la retirada de los efectivos de los guardias civiles y ser expulsados, sin reparos, de su misión en esta Comunidad Autónoma. Una tarea que perseguía Bildu, y sus compinches, desde hace tiempo, con el propósito de hacer perder la identidad con España.

Pedro Sánchez lanza otro dardo al corazón de los españoles

Pero no sólo es la Guardia Civil la gran dañada, además del Ejército, es todo el país que se siente de España y español. Si me apuran, esta nueva traición de Pedro Sánchez lanza otro dardo al corazón de los ciudadanos españoles, una puya de menoscabo a todos los que mostraron sus manos blancas en la magna manifestación contra ETA para intentar salvar a Miguel Ángel Blanco, a las víctimas de los asesinatos y toda la sangre, sudor y lágrimas derramadas por familiares que defendieron la vida, la palabra y la Constitución española.

La Institución de la Guardia Civil no puede permitir esa mancha

La Guardia Civil no puede ser moneda de cambio, ni debe permitir ser manchada tal insigne Institución. La Benemérita cuenta con la más excelsa y honorable hoja de servicio en España. Si quiere Pedro Sánchez Pérez-Castejón le dejamos ser presidente del gobierno sempiterno, e incluso le aupamos a Bruselas, a la ONU o al país más inhóspito y que disfrute de su vanidad, ambición y egocentrismo, pero que no utilice a la Guardia Civil y ni degrade más a los del Duque de Ahumada.

Puede observar cómo, con facilidad, a los españoles de a pie nos mete por el aro. Así es, así lo demostramos y así los españoles le consentimos todas sus tropelías, barrabasadas y golpe de estado al Estado de Derecho. El pueblo, donde reside la Soberanía, se muestra sin romper un vaso, viéndolas venir y cómo si con nosotros no fuera la película. Anestesiados y amnésicos.

La sociedad olvida y no cree los tocomochos de Sánchez

El mundial de fútbol nos distrae, la gente olvida y considera hasta sus más ínefables Decretos-leyes en papel mojado, incluidos los de la trágica y penosa ley del ‘SÍ es SÍ’ del ministerio de ‘desigualdad’ de la podemita Irene Montero, o la ley de memoria sectaria y anti-democratica. Lo de este gobierno todo nos parece progre y muy ‘chachipiruli’. Por ello, la gestión de la pandemia no fue tanto (no conocemos ni la cifra de muertos ni responsables políticos), lo de Cataluña moco de pavo navideño, lo de Marruecos y Argelia se olvida, los saltos, sin pértiga, a las vallas en nuestras fronteras y agresiones a nuestras fuerzas de seguridad agua pasada, los maletines de Ábalos y Delcy Rodríguez un juego malabar, o el ex carcelar y acercar a presos etarras un gesto de ‘buenismo’ degradante.

‘En ello nos va la vida’ de la ‘salvaora sultana mora’ egabrensa, ex ministra Carmen Calvo Poyato, que prefirió la manifestación feminista antes que evitar los contagios del aprovechado virus de marras, una broma de mal gusto. Fíjese señor Sánchez, que la sociedad da la sensación que comulga, incluso, con sus mentiras y engaños, hasta el punto que, ni contrastando con la hemeroteca, se cree sus tocomochos públicos.

Un idolatrado primer ministro y un pueblo sin pegar ojos

Mintió a los socialistas, engatusó a sus votantes y timó a toda España: ‘Con Bildu no se puede pactar’ y ‘Con Podemos en el Gobierno el 95 % de los españoles no dormirian’. Así que padecemos de insomnio, el estómago pegado y el alma en vilo. La práctica totalidad de los españoles (a excepción de los bienaventurados), ni viven ni su gobierno le deja vivir. Mientras tanto, sus acólitos medios de comunicación envían mensajes de paz, prosperidad ‘progres’ y avances de cordialidad. Nada más hay que observar la ‘unión’ entre los catalanes, los vascos, valencianos e isleños Baleares. Además, el CIS de Tezanos dice que volverá a ganar las próximas elecciones, con nuestro dinero y profiriendo un grave insulto a la inteligencia y a todos los españoles de bien. El negocio es redondo, los 1.500 asesores lo bordan y los expertos y politólogos fantasmas le idolatran en el más allá.

Un pacto social con este gobierno, sin tocar la honestidad española

Se dice que; ‘cuándo no puedes con tú enemigo únete a él’. Parece que el antagonista más acérrimo de España es Pedro Sánchez y el país su mejor aliado. A pesar de todo, los que sentimos a España le podíamos ofrecer al gobierno de Sánchez un pacto, e incluso el oro y el moro. Esto es; El silencio inhumano de la sociedad, la somnolencia y la paz que produce ver Sálvame de Luxe, el sofá y la mantita, la quietud de la calle, no comer tres veces al día y tragar con los abusos de poder constantes de sus vanidades. Pero no, señor Sánchez, no toque la moralidad, la gallardía y la honestidad de los españoles. Se pasa 8.131 pueblos, juega con fuego y olvida que la lengua española; ‘Limpia, fija y da esplendor’.

Anián Berto (R)

Periodista – escritor