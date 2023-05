Victor Entrialgo De Castro: «España del revés»

Si la miras de frente la ves al revés. La cabeza para abajo y arriba los pies. Otegui se presenta como víctima y habla de lodazal. España es hoy un compendio de la historia universal de la infamia. Y Sanchez, su gran compilador.

Esos que concurren a las elecciones incluidos en las listas de Bildu, prometan lo que prometan, ¡qué más da! arrebataron el bien supremo a uno o más semejantes, descerrajándole uno o más tiros. Los jóvenes que no lo sepan, que se informen bien.

Mientras, en lugar de ilegalizarlos o al menos excluirlos del objetivo de poder que perseguía su terror, Pedro Sanchez, en su ansia tambien patológica de poder, los convirtió en socios y ahora, despues de la farsa que han llevado a cabo de puntillas en el parlamento, tratan de entrar en las demás instituciones para, más tarde, hacerse con el poder.

El hecho de que se les haya visto la patita ha supuesto un tsunami para Pedro Sanchez y el partido socialista que se ha dado cuenta del boquete en la linea de flotación. Es lo que pasa cuando pones de capitán del barco a dos grumetes, con las consecuencias que padecemos, en un país que va a lo suyo con tal de que lo lleven de paseo. Y ahora, mojándose los dedos con saliva y pasándoselos por la patilla hacia detrás, el infame figurín trata a la desesperada de quitarse el polvo del camino de ETA de la pechera y de paso facilitarles la entrada en las instituciones. ¡Como si las promesas de los terroristas valieran algo! Estrategia lejana y táctica actual. Es el otro proceso. Como el catalán.¿o es que no lo ven o no lo han visto Marlaska e Instituciones penitenciarias?

Claro que lo ven, pero la hipocresía de Sanchez sale al paso sólo y exclusivamente para tratar de «paliar» el boquete electoral que ha originado el tsunami en sus planes, como se le ha escapado freudianamente a Zapatero, que ha salido al quite por San Isidro en labores propias de un agente del comunismo internacional.

Los ministros de Sanchez, visiblemente nerviosos con este tema como su amo y señor, estos días demudado, como su mayordomo Bolaños o su conserje Patxi Lopez pasan de largo silbando ante violadores, okupas y vándalos que les sostienen en el poder como marionetas y testaferros, limitándose a aplaudir con sus brazos escayolados desde los escaños. «Esto no tendría que haber ocurrido», dice la portavoz del gobierno, sin precisar qué es ésto.

«Ésto» es haber sembrado la muerte para atemorizar a una Nación entera, eliminar la libertad y la paz durante casi cincuenta años. ¡Las víctimas no han ganado nada, atrevida ministra! Unos han perdido la vida y otros lo más querido. Y en muy diferente orden, por supuesto, fue víctima todo el pueblo español, contra quien fueron dirigidos durante medio siglo asesinatos y chantajes porque éso es el terrorismo. Utilizar el terror como arma política. Matar a unos para que teman los demás. Que lo sepan los más jóvenes.

Mientras unos y otros llevan a cabo sus procesos, los empleados de escayola del PSOE ríen, callan o aplauden en el Senado o en el Congreso cuando Rufián, la Montero o cualquier otro necio utilizan el fascismo como perejil, ellos que si en España hubiera de veras fascismo, como recuerda mi amigo Jaume, no hubieran podido colarse en el congreso de los diputados.

No hubieran podido conocer allí a los pontifices máximus, la presidenta del Congreso y el presidente del Senado a la cabeza de los empleados de escayola del PSOE que, tras la alianza negociada por Lastra y Simancas encargados de la ropa sucia, siguen recolectando nóminas y nueces y llenándose la boca con eufemismos, igual que Aitor Esteban, no por convicción sino por intereses sin escrúpulos.

A matar, herir, chantajear y tratar de atemorizar a todos los españoles durante décadas; a emplear para ello el pánico y el terror a sangre y fuego con fines políticos; a asesinar a sangre fría y despojar a los que ya no están, de su más importante bien y derecho sin el cual no existe ningun otro; a amputar la integridad de su ser a viudas, hijos y demas familia. A todo eso, lo llaman «daño causado por la violencia».

Los que ahora bailan la yenka con un paso adelante y otro para atrás, los mayores recordarán, descerrajaron tiros en la cabeza y le quitaron la vida a miles de personas, aunque Sanchez eche a la Calviño, la ministra estudiada, a quitar importancia a sus pactos levantando en Bruselas la barbilla, o veáis con el brazo muelle a La Farruquito, la arrogante sin gracejo, cómo agravia y desafía con la peculiar inquina de su ignorancia, prepotencia y chulería.

No es requisito para saber administrar, el don de lenguas. Si acaso conviene no ignorar demasiado el español, no por acento, sino por falta de vocalización. Pero ahora ya sabemos que se puede, gubernamental y milagrosamente ser ministra, aparte de doblando la cerviz, por lo que se sabe o por lo que se ignora gracias a la más alta ocasión que vieron los tiempos de la corrupción durante los eres de Andalucía, en la que le cupo el gusto de ostentar importantes responsabilidades políticas.

Si la miras de frente España está del revés. La cabeza abajo y arriba los pies. Baste ver que están fuera los que deberían estar dentro y dentro los que deberían estar fuera. Sólo las listas con terroristas y el caso del palentino de ochenta y cinco años al que han arrebatado su casa, bastarían para mandar a Sanchez al destierro por tanto caos, tanta basura y tanto sindios como este sinombre ha sido capaz de generar. Si miras a España de frente la ves al revés. Por eso no basta con ponerla derecha o cambiar de chaqueta. Para recuperar lo que teníamos, lo que han manchado, es preciso darle la vuelta a la chaqueta y ponerla del revés