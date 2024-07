Manuel del Rosal: «Cocidito madrileño»

Nuestros abuelos tenían una frase cuando hablaban sobre el amor: “Una parte muy importante del amor entra por el estómago”

Estoy totalmente de acuerdo y está corroborado por una estrofa de la canción castiza y popular Cocidito madrileño. Dice así: “Toma mi bien tu cocidito madrileño que dentro va mi corazón” que la mujer le dice al marido y que al marido le suena a ternura, dulzura y cariño. Pero eso era antes, ahora a lo más que llega la mujer es a decirle: “caliéntate algo del congelador en el microondas” cuando no le espeta que llame a Glovo para que nos traigan una pizza y una tortilla empaquetadas´

Glovo, JustEat, Deliveroo y UberEat son las más conocidas de entre las empresas de reparto de comida a domicilio que existen. En la localidad donde resido y sin contar las mencionadas hay tres casas de comida a domicilio. Mi vivienda está en un edificio con 17 plantas y los lunes, tras un fin de semana de trasiego interminable de ciclistas con mochilas a sus espaldas cargadas de comidas varias, los que hacen el mantenimiento de los cuatro ascensores, son llamados de urgencia a reparar, al menos uno, por el trabajo a destajo que desde el viernes a la noche del domingo se ha visto obligado a realizar tras las infinitas subidas y bajadas de los repartidores de comida.

Un hijo de un amigo se acaba de divorciar. Tiene 43 años, dos hijos, niño y niña y la génesis del divorcio estuvo en la visita que él con su mujer y sus dos hijos le hizo a sus padres para pasar con ellos un fin de semana hace 8 meses. A la abuela paterna se le ocurrió preparar un menú como solo las abuelas saben hacer. Cuando el niño vio ante si el plato de judías verdes con jamón y tomate hizo un gesto como de no gustarles, pero la abuela insistió. La madre del niño, nuera de la abuela, le dijo a esta que al niño no les gustaban las judías pues ella cada vez que se las pone, él las rechaza. La abuela, con esa ternura y cariño que solo saben dar ellas, consiguió que las probara. Allí fue milagro. Carlitos – así se llama el niño – abrió los ojos com nunca los había abierto, chascó la lengua como nunca la había chascado, se relamió como nunca se había relamido y con la sinceridad y el desparpajo que adorna a los niños dijo ¡¡están buenísimas!! La madre, destilando ricino, ¡cómo es eso! Si tú nunca las quieres cuando las hago. Ni las judías, ni otros guisos los quiero porque todos saben igual porque tú los haces en la Termo Mix. El padre, que acumulaba años de tener que tragar los bodrios de guisos en el Termo Mix, encontró el momento de la venganza y dijo: ¡El niño lleva toda la razón! No se puede vivir comiendo la mierda que sale del Termo Mix. Ocho meses después firmaban el divorcio. Por supuesto, Carlitos sen fue a vivir con la abuela.

Hoy los pisos los venden con cocina amueblada al completo. Impoluta, brillante y reluciente y así permanece a lo largo del tiempo. Más que cocinas semejan quirófanos por la asepsia que las envuelva. Y eso es así porque la señora de la casa solo pone el pie en ellas para colocar la comida que le llega del supermercado.

Si se ama a una mujer, ese amor llega a la adoración sin ella pone ante ti un cocidito madrileño hecho con el amor y el cariño con el que entrega el corazón. Porque el cocido que la mujer prepara al hombre que ama, además de llevar los componentes que hacen de él un manjar, lleva dentro todo el amor y el cariño que esa mujer profesa al hombre.

El Instituto de la Familia nos dice que en España cada cinco minutos se rompe una pareja, bien por divorcio o separación. Yo no soy sociólogo, pero creo que, como decían nuestros abuelos, gran parte del amor entra por el estómago. Pero ¿alguien puede ni siquiera sospechar que el amor entre por un estómago harto de pizzas resecas, de tortillas como alpargatas y de arroces más pegados que un chotis?

He terminado mi artículo. Mi amadísima mujer me reclama. Un exquisito cocidito madrileño hecho con todo su amor y todo su cariño, y con la gracia de sus manos, espera. Aquí me las den todas.

MAROGA