Vean la forma asquerosa en que la izquierda denuncia racistas y homófobos, pero también los usa como insulto

Tremendamente interesante lo que expone Marcos Ondarra en su columna publicada este 10 de julio en The Objective, titulada «Del color de piel de Lamine Yamal a la homosexualidad de Vito Quiles».

El artículo desentraña cómo el racismo y la homofobia o el machismo son solo un arma de guerra para la izquierda lamentable de este país, porque los van a señalar mientras los practican. Pobres criaturas.

La tesis central de Ondarra es que la controversia en torno a estas figuras no es un simple eco de odio; es un reflejo de una degradación del espacio público. Es un fenómeno más amplio donde cuestiones de identidad, origen y sexualidad se han transformado en herramientas de descrédito. El autor sostiene que estos casos son síntomas de un problema que afecta a la conversación pública sobre el deporte y la política en España.

Explica el autor:

«No hay que dejar de recordar que las actuaciones de Lamine Yamal no molestan a la derecha, sino a los marroquíes y a los separatistas, catalanes y vascos, esto es, a los socios de izquierda, que, como muestra Jonathan Haidt en La mente de los justos, ante su incapacidad de comprender a la derecha, le atribuyen todo tipo de maldades: racismo, machismo, homofobia… Muchas veces, en un ejercicio de proyección».

Por otro lado, el artículo centra su mirada en Vito Quiles, un personaje de lo más relevante en la agitada agenda mediática española y a quien, ya saben, Mitad tonta mitad tetas (Sarah Santaolalla), atacó un día hablando de su homosexualidad. Ella, de izquierdas, sí, como lo leen. Mitad tonta mitad tetas como dijo la gran Rosa Belmonte.

Ondarra reflexiona sobre la forma en que la orientación sexual se utiliza como una etiqueta que descalifica, donde se confunde la crítica política con un ataque personal y se normaliza la homofobia bajo las máscaras de la «corrección» o el «humor».

«Utilizar la homosexualidad como un insulto hacia Vito no solo demuestra, de nuevo, desconocimiento de la derecha mediática, sino que refleja la homofobia implícita del que insulta. Creen que esa atribución le va a ofender o le va a hacer perder apoyos entre los suyos, cuando solo consiguen remover la bilis».

Y por último, el autor se mete en la más reciente imbecilidad de estos podemitas mal encamados. Ahora, Iglesias y los suyos, después de criticar de todas las formas posibles a reporteros incisivos como el propio Vito Quiles o nuestro Bertrand Ndongo, hacen lo propio enviando a una faltona, deslenguada y cateta suerte de reportera a -ojo- insultar a los personajes que pilla. El problema para ella es que le van a caer demandas de todos los colores. Vean.

Los dos párrafos finales son brillantes: