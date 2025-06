José Manuel García Albarrán: «¡Vuestro silencio da vergüenza!»

Vosotras, ministras, ex ministras, portavoces y demás cargos políticos femeninos social comunistasque asistíais a

manifestaciones, junto con vuestras ‘socias’ o ‘cómplices’ del gobierno, para defender la condición femenina, la igualdad frente al hombre, la dignidad y la equiparación salarial.

Vosotras que renegabais de la explotación sexual de las mujeres pidiendo incluso la abolición de la prostitución.

Vosotras que os rasgábais las vestiduras cuando aparecía un nuevo caso de violencia machista, violación o abusos a menores.

Vosotras y principalmente -Irene Montero- ex ministra de ‘Igualdad’… aquella del “sí es sí”que puso de moda, y todas las demás adoptasteis como propio, el lema de “Sola y borracha quiero llegar a casa”…

¡Vosotras NO tenéis vergüenza!

Es demoledor, vergonzoso y humillante para las mujeres lo que, entre las filtraciones del mal llamado <caso Koldo> y principalmente los audios de conversaciones mantenidas entre el ex ministro, y mano derecha de Pedro Sánchez, -José Luis Ábalos y el ex aizcolari -Koldo- el ex portero de puticlub y ex escolta del ministro quien además fue confidente y ‘mamporrero’ (RAE: 1.“Persona que amaña algo en beneficio de otra”. 2. “Persona que dirige el miembro del caballo en el acto de la cópula”) pues la verdad es que extrapolando ‘la función’ bien pudiera valer incluso esta doble acepción de la RAE refiriéndose al impresentable, perspicaz y despreciable individuo. ¿No les parece?

La conversación de Koldo con Ábalos- empleando expresiones más propias de ‘mercaderes de ganado’ que de hombres que deberían respetar, aún en conversaciones privadas, la dignidad, integridad, pundonor y decoro de esas mujeres a las que se referían, que probablemente se han visto abocadas o han sido captadas engañadas por las redes mafiosas de la prostitución, que son ‘usadas y tiradas’ después de explotarlas durante años.

Es deprimente y deplorable escuchar a estos miembros de la ‘trama mafiosa socialista’ como se repartían ‘el finde’ con Ariatna, Carlota, la Colombiana, etc.,etc. con expresiones nauseabundas y degradantes como: “Esa se enrolla que te cagas”… “Si quieres a la Carlota y Ariatna las dos para ti”

¡Qué nivel Maribel!

Pues sí… queridos lectores si esto es humillante más lo es el ‘silencio cómplice’ de todas las mujeres social comunistas que por miedo a perder su cargo o enemistarse con el “número 1” o si lo prefieren según le llama su ministro -Óscar Puente- con el “puto amo”, se ponen de lado o de espaldas obviando y permitiendo dentro de su partido y de su gobierno esas posturas machistas y degradantes para las mujeres, sin atreverse a alzar la voz para criticar abiertamente a estos impresentables que ya están en boca hasta de los medios de información internacionales.

Su ‘feminismo selectivo’ ha quedado muy dañado porque cuando alguien defiende una idea o conducta debe defenderla hasta sus últimas consecuencias ‘caiga quien caiga’ y ‘cueste lo que cueste’.

Nunca me gustaron ‘las medias tintas’ y menos si son para ocultar u obviar algo tan evidente como es el intento de mantenerse en el cargo a toda costa.

Claro que buen maestro tienen en su Jefe que cuando ‘jarrean’ los fraudes, cohechos, malversaciones de fondos públicos, estafas y mordidas con contratos fraudulentos ‘se pinta la cara’ y comparece cantando aquello de nuestra infancia del “Pío, pío que yo no he sido”.

Hay que tener poca vergüenza para aferrarse al poder y desafiar a los españoles con la ‘amenaza’ de agotar esta nefasta legislatura de la ‘coacción’ hasta el 2027.

Pues tenga cuidado porque tras ‘el jarreo’ viene la ‘inundación’, aunque ya sabemos que le va a echar la culpa al cambio climático, a su ignorancia en los temas de corrupción, a la traición de la confianza depositada en colaboradores que no se la merecían, a la derecha, ultraderecha o a quien se le antoje y sobre todo al que le contradiga, porque su egolatría narcisista está siempre presente, lo que le permite alejarse de la realidad haciendo gala del dicho “Los árboles no le dejan ver el bosque”.

Pero mucho nos tememos que las grabaciones y Whassap que siguen en poder de la UCO y de los jueces, así como las declaraciones judiciales aunque sean forzadas por los críticos de su partido u otros que podrá calificar como ‘imputados desagradecidos’, le van a forzar a un cambio de aptitud, cambio que le agradeceremos una mayoría de los españoles que ya estamos muy hartos de usted, de su gobierno y de los que le permiten seguir en Moncloa.

Pero hoy ha comparecido tras retirarse ‘a reflexionar’ el fin de semana a la espectacular finca -Quintos de Mora- en Toledo y tras la Reunión Ejecutiva del Partido de 4 horas lo único que ha hecho es:

*Presentar el escándalo como un caso aislado.

* Descartar que los indicios contra sus hombres de confianza puedan tener consecuencias en el Gobierno

*Definir a su partido como «una organización limpia».

¡Madre mía! Ya se, ya se… los sucios y corruptos somos todos los demás ¿Verdad señor Sanchez?

* Impulsará una ‘comisión de investigación’ sobre el ‘caso Koldo’ y comparecerá en el Congreso.

¿Comisión formada por miembros del PSOE? No gracias

¿Para que va a comparecer para culpar al PP Y VOX?

*No va a disolver las Cortes ni convocar elecciones porque según él: «No vamos a romper la estabilidad para ponernos en manos de PP y Vox, la peor oposición que ha tenido nuestro país».

De ser así, lo que por supuesto no puedo compartir, sería en consonancia con el peor gobierno de la Democracia, es decir… el suyo.

*Como se encuentra respaldado -de momento- por sus aborregados y agradecidos miembros del PSOE ‘and Company’, terminó “Retando a Feijoo y a Abascal a que le presenten una moción de censura”

Otra vez más… ¡Ninguna explicación a los escándalos descubiertos!

Pedimos ¡Elecciones ya!…

Si le tenemos que forzar a convocarlas puede que su partido y sobre todo usted mismo van a salir muy mal parados. No le van a salvar ni las encuestas falsas del CIS de su lacayo Tezanos, ni las descalificaciones a la oposición suyas y de sus ministras, ministros y ministre.

Ya es hora que esos socialistas ‘disidentes de boquilla’ den un paso al frente y le retiren su apoyo para librarnos de usted y de su irrepetible -por lo nefasto- Gobierno.

Suerte a todos… los que se la merezcan.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado