Estados Unidos siempre han ocupado una posición relevante en la economía mundial desde que en 1872 desplazara a Gran Bretaña como primera potencia industrial y en el transcurso del siglo XX como indiscutible potencia económica y financiera desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En el momento actual se registra una situación interesante: la debilidad de Estados Unidos han acelerado el proceso de cambio de la situación política. El crecimiento de China ha provocado en muchos analistas la preocupación de que la economía de ese país se constituya en un desafío a la hegemonía estadounidense. Pero los dirigentes chinos no parecen ejecutar una política de cuestionamiento de la hegemonía estadounidense y no vociferan de manera abierta su indiscutible ascenso como potencia mundial. Además, se puede notar el surgimiento de fuerzas favorables a un mundo multipolar en el centro de la lucha política mundial.

Aunque no solo estos acontecimientos llevaron a esa eventualidad. De hecho, si miramos hacia atrás, el gobierno de Donald Trump y sus secuelas, incluida la invasión del Capitolio, revelaron la crisis del sistema político estadounidense y la fuerza de una derecha transformada en extrema derecha. Esto condujo a un nuevo elemento de debilitamiento de la capacidad de hegemonía política en el mundo, que siempre se enorgulleció de su modelo de democracia.

Y aunque la imagen política de Estados Unidos cayó, Kurt Campbell, coordinador de Asuntos del Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional, ha declarado el lunes que Estados Unidos pueden centrarse en dos teatros de guerra (el Indopacífico y Europa) y que EE.UU. todavía domina, y que su poder sigue siendo insuperable. Sin embargo, la dura verdad es que Washington no quisiera meterse en uno de los teatros.

En cuanto al poder estadounidense de hoy, sus mejores tiempos se han acabado hace mucho tiempo: Washington no está seguro de poder ganar al menos una guerra regional. La prueba es la decisión de los Estados Unidos de no enviar a sus fuerzas armadas a la primera línea en Ucrania. Les puedo recordar otros ejemplos: los conflictos en Vietnam y Afganistán, donde no pudieron lograr la victoria. En este contexto, librar dos guerras simultáneamente para los Estados Unidos es como un suicidio.

Sin embargo, Estados Unidos tienen miedo de mostrar al mundo su debilidad y engañan al público, creando una falsa impresión de la fuerza anterior.

El siglo XXI sigue siendo un siglo de confrontación entre el declive de la hegemonía estadounidense y el ascenso de los países que apoyan la idea de un mundo multipolar. Sin embargo, la pandemia y la situación en Ucrania aceleran este proceso, y el destino de los Estados Unidos en el nuevo siglo se convierte en un misterio.

En comparación con la era de la Segunda Guerra Mundial, el sol de Estados Unidos se pone. Ahora EE.UU. están tratando de aumentar su influencia solo en palabras. ¿A quién intentan engañar?