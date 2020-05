Anián Berto: «Sánchez no es listo, los demás somos gilipollas»

Corre un diagnóstico por las redes sociales sobre un estudio psicológico verbal sobre las acciones y personalidad del presidente Sánchez donde se le califica de, «psicópata, mentiroso, peligroso y amoral…», según la licenciada en psicopedagogia y carácter humano Abigail Rodríguez, expuesto en distintos vídeos en YouTube y al alcance de cualquiera.

Esta experta en comportamiento humano añade que el trastorno de la personalidad le lleva a ser un sujeto «camaleónico», con fijación narcisista y actitudes psicópaticas, «que supone no gozar de buena salud», asegurando que es un buscador de estatus, poder y prestigio, así cómo que no está capacitado para distinguir «lo que está bien o mal». Asimismo continúa diciendo que, «es vanidoso, tramposo y mentiroso», destacando que son las pasiones de Pedro Sánchez, todo ello dirigido a tener éxito de manera introspectiva, argumentando que el resto del mundo no cuenta para él, y que no se conoce asimismo.

Un análisis personal y profesional que podrá ser discutido, confirmar e incluso discrepar respecto a los fundamentos técnicos que pueda manejar esta autoridad de las reacciones desde la psiquis y actitudes, a pesar que la mente vaya más allá del propio entendimiento del humano hacia el humano. La funcionalidad de la mente no es tangible, por lo que se deduce que estas manifestaciones son extraídas de la respuesta de los vaivenes políticos durante su corta e intensa trayectoria, que confirma la hemeroteca y los sobresaltos de los españoles.

Aún la Ciencia no distingue la capacidad de la función mental en su justa medida, ni científicamente está demostrada la telequinesis, ni leer lo que el otro piensa, a pesar de los esfuerzos que cada día realizan los neurocientificos y los artilugios técnicos de ingenieros mundiales que se afanan por conseguir un hito pendiente desde siempre. Existen dos maneras de intentar leer el pensamiento, que va desde el estudio al otro, a proponer qué los demás descubran que piensas tú. Este último es el que utiliza Pedro Sánchez, practicando el viejo sistema del despiste, alto neuromarketing y depurada puesta en escena. Aunque uno sin el otro no funciona, al menos con un margen de error mínimo.

Asi que bajandonos a lo terrenal, con el fin de explicar el comportamiento del jefe del Ejecutivo desde otros ángulos más razonables, lógicos y mucho más tangibles, sin olvidar que la ambición humana no tiene límites, y está por encima de cualquier principio social, familiar o ajeno. Este deseo vehemente de conseguir objetivos lleva a la persona a potenciar la vanidad, que es el comienzo de todos los pecados. Detrás llegará la arrogancia, engreimiento y la soberbia.

Son los inevitables «ingredientes», además de otros, para conseguir poder y alcanzar metas, insospechadas para quiénes anteponen la responsabilidad, el compromiso o los frágiles principios de modestia y humildad. Estos conceptos educacionales y de respeto a los demás no son aliados ni consejeros para este tipo de individuos capaces de arrastrar a la miseria a quiénes entorpezcan su camino con destino a su ansieda «gloria», que por otro lado es insaciable. De ahí los «heroicos» personajes que tanto daño han hecho a la humanidad a través de la Historia.

Semejantes ejemplares, en periodo de eclosión, no sólo se encuentran en el cuerpo político, sino en cualquier actividad pública que requiera ascensos, dinero o prestigio impropio. No se dejan conocer y, en cambio, son avispados para conocer a los demás. Pedro es un experto estudioso de la actitud y reacción hispánica, domina sus debilidades y hace aplaudir al más escéptico sanchista, aunque deba hacer el triple salto mortal. También tiene su mérito, ¿O acaso el resto de mortales no ofrecemos lo mejor de cada uno para conseguir objetivos?. Eso sí, con moralidad, ética y responsabilidad.

España facilita los requisitos y se los pone «a huevos». Estos energúmenos, se aprovechan de nuestro planteamiento democrático. Leyes laxas y falta de memoria del electorado. Amnesia colectiva que disculpa todo tipo de tropelías.

La casuística de Sánchez no ha cogido de sorpresa ni a los propios socialistas de pro, tampoco a los varones del partido ni a los empleados de calle Ferraz en el barrio de Argüelles de Madrid. La mayoría de ellos estuvieron avisados que se trataba de alguien que utiliza la palabra para esconder los pensamientos.

Por otra parte, referente a Sánchez, el valor se le supone. El esfuerzo artístico lo demuestra, la imagen la clava y la articulación de sonidos transmiten una dicción correcta en tonalidades que logran la atención del auditorio. Otra cosa bien distinta es el argumento, sus ideas e intenciones. El marketing funciona en dirección a sus propósitos. Qué no es otro que perpetuarse en el poder, dejar a los españoles insomnes, sembrar incertidumbre e instituir una España subvencionada y dividida. Crear dependencia, una sociedad clientelar y a expensa de su gobierno.

Cuenta con una serie de «cualidades» personales que le permite manejar a la masa a su antojo, crispar y aliviar, enfadar o reconciliar, mentir y hacer olvidar al mismo tiempo, sin contradecirse, pronunciar autocritica ni inmutarse. ¡¡ Es arte, eh !!.

Es listo, la inteligencia le falta al pueblo. Ya debió dejarse atrás aquello de la época de Felipe González: «Yo voto al del capullo», sin ton ni son. Si la ciudadanía está por encima de las técnicas y artimañas de espabilados hay que demostrarlo en las urnas. Mientras tanto, siempre ganará la codicia, el embuste y el timo. Y en su defecto, unos se enriquecen y volverán a pagar los de siempre.

Así que deduzco que Pedro Sánchez no es listo, los demás somos gilipollas. En España no vota quiénes leen los periódicos, sino los que lo utilizan para limpiarse el trasero.

ANIÁN BERTO

Periodista-escritor