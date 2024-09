EL PSOE ES GUAY

Óscar López aprovecha su toma de posesión para comprometerse a «contrarrestar las tonterías» de la derecha. El nuevo ministro pretende enfrentar los discursos «de disco rayado» y «cenizos» del PP de Feijóo. (EP/ABC/6/9/2024.)

O sea, Oscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, resume las características de la desleal oposición al gobierno socialista, que los es por derecho natural. ¿Por qué gobierna por derecho natural? Porque es moralmente superior, como todo el mundo sabe.

Si lo dice un ministro socialista, será verdad. No como la derecha. ¿Cómo se atreve a dudar de un ministro socialista? ¿Cuándo ha mentido un ministro socialista?

Resumamos. La desleal oposición es un ‘disco rayado’. ¿Y qué significa esto? Si usted tuviera el privilegio de ser socialista ya lo sabría. Pero usted, seguramente es de la ‘fachosfera’.

En fin ¿qué significa ‘disco rayado’? Que la desleal oposición, además de ser desleal, es tonta. Y por eso es un ‘disco rayado’. Se lo diré sin circunloquios. Como no saben gobernar, ni saben ser leal oposición, se dedican a repetir las mismas tonterías de siempre. Por eso son un ‘disco rayado’. Pero una oposición que no sabe adaptarse a los tiempos, es una oposición inútil. De hecho, esta oposición podría ser eliminada (no físicamente, por supuesto) y no pasaría nada. Nada negativo, quiero decir. El PSOE se basta y sobra para dirigir la nave que dirige con mano sabia, honesta y democrática. Como siempre.

En definitiva, una oposición que no entiende que los tiempos cambian y requieren soluciones diferentes a los nuevos problemas que aparecen en la vida, no merece estar en el Parlamento. Es un gasto inútil. Además, nos hacen perder tiempo contestando (con la elegancia que siempre ha caracterizado al PSOE) a las tonterías de la desleal oposición.

¿Y qué quieren decir los socialistas con ‘cenizos’, refiriéndose a los populares? Diccionario de la Real Academia Española. Cenizo: ‘Dicho de una persona: Que tiene mala suerte o que la trae a los demás’. ¿Te enteras, Alberto, o sigues en el extremo centro?

Sólo nos faltaba eso. Que la oposición, además de ser desleal, nos traiga mala suerte. Realmente, no entiendo que haya personas que les voten. Con el PSOE basta y sobra. Imagino que deben ser rescoldos del franquismo. Esta oposición, lo que realmente quiere es una vuelta al franquismo. No les gusta la democracia. Menos mal que está el PSOE para garantizar las esencias democráticas hispánicas, que son la envidia del mundo.

Está muy claro que una oposición que es un ‘disco rayado’, no está en condiciones de gobernar. Gobernar exige tener personas competentes, honestas y enteradas de los cambios que se producen en el mundo. Y esto solamente lo tiene el PSOE. Por eso deberíamos gobernar siempre. Por el bien de los españoles. Pero la oposición, en vez de tratar de aprender de nosotros (ya sé que es muy difícil seguirnos) se dedica a repetir consignas ridículas y pasadas de moda. Incluso franquistas, lo que es el colmo.

Otra caracterización de la desleal oposición es que dice ‘tonterías’. No debería sorprendernos. Esta oposición no da más de sí. Están para cobrar las dietas, decir unas cuantas tonterías y poco más. Es muy triste. Menos mal que estamos nosotros, los socialistas.

Insistamos, son unos ‘cenizos’. Nosotros, los leales militantes del PSOE sospechábamos algo. Pero, ha sido el nuevo ministro López, y esto muestra la enorme riqueza humana e intelectual de nuestro partido, el que ha tenido la genial idea de concretar uno de los graves defectos de la desleal oposición.

Y dado que los cenizos traen mala suerte, el PSOE reunido en Comisión Permanente de Progreso Verdadero, estudia- por el bien de España y su democracia- si deberíamos limitar la oposición a un número de ‘cenizos’ no superior a cinco. De este modo, la desleal oposición seguiría en el Parlamento (para que no digan que es antidemocrático y otras bobadas de derechas), pero no estaría en condiciones de perjudicar- con su ‘mal fario’- el interés general. Que es lo único que siempre ha preocupado al PSOE. Corrupción y guerra civilismo son exclusivas de la derecha.

Aunque no lo aceptaríamos- por nuestra reconocida modestia- merecemos muchos más vítores y aplausos por nuestra admirable labor.

Y, ahora, como buenos socialistas, vamos a por la destrucción de España. Queremos una Confederación de Repúblicas Ibéricas Belloteras. Todo de progreso.

‘Somos la izquierda’.

Sebastián Urbina