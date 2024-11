DEMOCRACIA, O REPÚBLICA BANANER

Hacia finales de septiembre de 2024, leí una noticia muy preocupante. Un periódico serio- en el mejor sentido de la palabra- como el Debate, decía:

‘Hacienda considera al hermano de Sánchez «no residente en España» pese a estar viviendo en Badajoz a 150 metros del despacho’.

Si esta noticia es cierta, es gravísimo. ¿Por qué? Porque una institución como Hacienda- habitualmente muy rigurosa a la hora de controlar el dinero de los ciudadanos- miente a la opinión pública. El caso es aún peor porque la persona-supuestamente beneficiada por la mentira- es hermano del presidente de gobierno Pedro Sánchez. En democracia, esto es gravísimo. Es nepotismo. Y en una democracia decente, es dimisión fulminante.

El exdirector de la Agencia Tributaria (Ignacio Ruiz Jarabo) desmonta el informe de Hacienda sobre el hermano de Sánchez: «Es una infamia». Esto vuelve a ser gravísimo. Porque lo dice un acreditado experto. Y es rotundo: ‘Es una infamia’.

Aclaro, porque alguno habrá que crea que me escandalizo porque la -presunta- mentira se produce mientras gobierna un gobierno de izquierdas. En absoluto. Sentiría el mismo rotundo rechazo/desprecio si este comportamiento de Hacienda se produjera gobernando la derecha. El problema no es este. Solamente los fanáticos, sectarios y demás calaña, piensan, exclusivamente, en términos de ‘los nuestros’, (los buenos) y ‘los otros’, (los malos). Cuando este sectarismo se generaliza, la vida política y social se empobrece y se envilece.

Es un gravísimo escándalo que esto suceda, gobierne el que gobierne. ¿Y por qué es tan grave? Porque si los ciudadanos no podemos confiar en la imparcialidad, objetividad y honestidad de las instituciones, las instituciones no deberían esperar el respeto de los ciudadanos, ni su buena fe en relación con estas instituciones. O sea, divorcio total entre instituciones y ciudadanos. Un auténtico desastre. Además, la democracia deja de serlo, cuando las instituciones están al servicio del ‘puto amo’ de turno, y no de los ciudadanos.

¿Qué tipo de sociedad es ésta en que las instituciones, supuestamente al servicio de los ciudadanos, les engañan? Más aún, gran parte de los medios de difusión (y de manipulación) apoyan las mentiras de las instituciones, si son ‘nuestras mentiras’.

Cuando la sociedad se polariza de esta manera, la vida social y política degenera. ¿Por qué se degenera? Porque si no hay respeto por la verdad, todo vale. Y si todo vale, la vida social es un caos, en el que gana el más fuerte, o el más bruto, o el más sinvergüenza. Y como todo esto es muy feo, se procura maquillar. Este maquillaje ‘del alma’, es el peor de los maquillajes porque conduce a la mentira institucionalizada, al desprecio por la verdad, a la descalificación del disidente, por el simple hecho de ser disidente. Al desprecio/castigo a los ciudadanos decentes.

Al final, si esta degeneración se generaliza, la vida social se reduce a una camarilla- sin escrúpulos- que manda y una mayoría que obedece ovejunamente. Con una persecución a los que no se someten a la ‘verdad oficial’.

En España, ya andamos el camino que conduce a la Venezuela del dictador Maduro. Veamos la penúltima vileza socialista. El ‘Caudillo Sánchez’ no quiso suspender la votación del reparto (entre ellos) de RTVE. Era más importante controlar RTVE que los muertos (evitables) por la DANA. Y sin enviar el Ejército a Valencia. Gobierno miserable. Como sus votantes. Cuanta más corrupción, nepotismo y colonización de las instituciones, más necesidad tiene el gobierno de utilizar la mentira, la manipulación y la represión.

Para eso subvencionan a las criadas mediáticas, y se amenaza- veladamente, o no- a los discrepantes. Sólo un ejemplo para ver cómo funciona la chusma socialista con los periodistas dignos.

David Alandete: «Sánchez me llamó con malos modos para censurar un titular, me negué y pidió mi cabeza». El corresponsal de ABC en Washington y autor de ‘La trama rusa’ fue despedido de ‘El País’. (OkDiario/9/2024.)

Otra muestra del ataque del gobierno socialista a la libertad: Álvaro Nieto, director de The Objective: ‘El Gobierno intenta destruir los medios que no controla’.

Entre los que se encuentra Periodista Digital, en el que me honro escribir. Al final, la última palabra la tienen los ciudadanos. Si en España hay mayoría de feligreses- capaces de votar a esta chusma-, la democracia será solamente una apariencia. La Venezuela de Europa.

Y la oposición, Alberto, solamente merece respeto si se opone, frontalmente, a este proceso antidemocrático.

¿Preferirá, la mayoría de españoles, vivir en democracia- el menos malo de los sistemas existentes-, o en una República Bananera Socialista, presidida por el ‘puto amo’ y su tropa de corruptos y sinvergüenzas?

La prensa internacional condena la falta de acción tras la DANA: «Las muertes evitables. ¿Dónde está la ayuda?» (El Debate)

¡¡¡Gobierno, dimisión!!!

Sebastián Urbina