Me pregunté si alguna vez fui libre, pero me tuve que callar, no fuese que el ´Gran Hermano´, me fuera a multar. O, peor aún, a ´enchiquerar´.

Entonces me pregunté en qué lugar del camino, entre la adolescencia y la actualidad, perdí mi libertad… Y de nuevo, por razones obvias, me tuve que callar.

¿Se puede caer más bajo? Denle tiempo, denle oxígeno, y verán de lo qué es capaz.