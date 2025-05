Jauría de chacales

El Podenco de Paiporta preguntó con típico lenguaje perruno a Galgo Corredor sobre el motivo del apagón, y Corredor se encogió de anchas hombreras. O reclama que le llamen pidiendo socorro, o reclama que le asiste aquel a quien con toda impudicia nombró sin requerirle que supiera de una palabra. ¿Qué sabía Corredor de gestión? ¿Que sabe de electrónica y del electrón? ¿Que sabe de balance de cargas?. La jauría ministerial estaba reunida, merendándose a los españoles, a panchitos y a tortilla “con cebolla o sin cebolla”. Este delincuente cebollino mea sobre los muertos del Covid, de la Dana, o de las víctimas del apagón. Ninguna preocupación para este cebollino que teme se pongar a rodar su cebolla por los despachos de los salones de La Moncloa entre los mil esbirros de su corte.

No hace mucho, pese a la desmemoria histérica de Fernando Simón sobre el COVID-19, el fascista sanchista se sumó, como siempre, con absoluto desparpajo, al cuajo que mostraba Don Simón. Fue el 31 de enero de 2020 «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. No habrá transmisión local y, si la hay, será muy limitada y muy controlada». Simón le ofrecía ese diagnóstico diferencial al que se suma el usurpador de la Moncloa. Cualquier desastre se convierte en una oportunidad para su gobierno, tan importantes son en la política del Podenco de Paiporta que está barajando incluso crear un Ministerio de Emergencias, aunque en su caso viniera a denominarse “Misterio de Emergencías”, porque nunca puede dar una explicación racional a lo que es incapaz de entender.

Se trata de un tipo que es incapaz de hacer una tesis doctoral sin copiarla, y tampoco sería capaz de comprender algo que se aprende en EGB, que si se apaga un interruptor, la bombilla no se enciende. Cuando busca una explicación, le pregunta al Can Aagesen, la vicepresidenta desconocida, que obtuvo para su hermano Harald Aagesen Muñoz 2,6 millones de euros. La historia familiar de este Can no deja lugar a dudas al respecto. Se trata de la misma “famiglia” de siempre. Tú ocultas mi crímenes en correspondencia a ocultar los tuyos. Hoy por tí, mañana por mí. Abalos y ávaros.

Los misterios sin resolver son tantos que habría que remontarse de nuevo al 26 de febrero de 2022 cuando Simón, el cuidador de los chuchos, indicó «No es necesario que la población utilice mascarillas; pueden ser útiles solo en quienes presenten síntomas». algo que cogió al vuelo el Sabueso Abalos y su Cachorro Koldo para establecer los negocios en la perrera de Ferraz. La Can Aagesen es otra que tal baila al son de la entrañable película de Disney 101 Dálmatas que identifica a una variante de la raza perruna de la Gran Perrera de La Moncloa. Las manchas son parte de la genética de su corrupción.

El Podenco de Paiporta no ha podido dar una explicación, obviamente, porque no ha tenido tiempo para inventarla, ni siquiera su queridísima hembra, ni su “hermanísimo” y balbucea al anunciar, que han robado 15.000 Megavatios, que los rusos han atacado, que las renovables son culpables, que el sector eléctrico privado tiene que dar explicaciones “con cebolla o sin cebolla”.

Para esta raza de podencos, conviene indicar que “pasar por cero”, irse “a cero” o sufrir un gran apagón es parte de la filosofía política de este animal electrificado. Mire es muy fácil de explicar, si, como indica estudió economía, es igual que la contabilidad que registra en un libro mayor, las entradas y salidas monetarias de una empresa, en este caso, España y cuando entra una energia, tiene que salir otra igual, no puede haber un desfase porque para eso esta la Hacienda.

Nuestro Galgo Corredor, como experta inmobiliaria solo comprueba los ingresos que le ha proporcionado el “enchufe” del Podenco de Paiporta, por eso, porque se conocen de sus paseos en el parque de los chuchos. Nuestro fantástico Dogo Simón, declaró con el mismo pudor que asiste a Sánchez, que le gustan las “enfermeras infecciosas” y así avaló a su hijo para que fuera al desfile del contagio del 8-M, la víspera anterior al evento femininazi. Eso sí, la ínclita presidente del inútil Consejo de Estado, si se proveyó de mascarilla. No acaban aquí los asuntos turbios, ni el tufo a “mierda” que dejan por donde caminan los cancerberos de La Moncloa y sus veterinarios de Ferraz. La canalla socialista tiene estas cosas, nunca es culpable de nada. Todo son promesas vacías. Juega al olvido, a la memoria histérica. Dá igual el volcán de la Palma, que el Covid que la Dana, que la destrucción del sistema eléctrico. Esa tenacidad impermeable. Todo le escurre a este delincuente, salvo los ingresos que se le pegan a su extensa familia de puteros y ganapanes. ¡Qué escuela!

El gran foro celebrado en Madrid, “Invest In Spain”, tuvo lugar el mismo día del corte energético y como fruto inversor, el capital extranjero también paso a engordar una cuenta de resultados, “cero zapatero”. Un experimento social al alcance de cualquier tirano que cada día ensaya el peor escenario. España es un país, mejor dicho, era para invertir, pero los tertulianos salieron disparados del evento iluminándose con sus iphones.

El 29 de octubre 2021 la Pulgosa Ribera, ex-Ministra para la Transición Ecológica, indicó en Onda Cero «El suministro está garantizado; descarto con rotundidad que España sufra un apagón eléctrico» En noviembre de ese mismo año Galgo Corredor declaró en el programa de television “Espejo Público” «No existe riesgo de un apagón porque tenemos el mejor sistema eléctrico del mundo… No hace falta comprar velas salvo que quieran irse de excursión». El 6 de septiembre de 2022 en el Control del Senado al Gobierno, Perro Sánchez, (aún no era el podenco de Paiporta” afirmó «No va a haber apagones de electricidad, ni racionamiento, ni ninguna de esas escenas apocalípticas» y además lo reiteró el día15 del mismo mes yl o recordó el 18 de octubre. Son esos bulos insidiosos de la ultraderecha. La guinda la puso Galgo Corredor al día siguiente del apagón en declaraciones a perrodistas de la SER «Sigo pensando que el sistema español es el mejor de Europa»

Mientras la jauría olfatea todos los rincones del sistema eléctrico español, el mejor del mundo mundial, se han disparado las ventas de los “kits de supervivencia”, la instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida y las conexiones a Starlink para no perder la comunicación ante la desinformación del Chucho Tezanos. El Podenco de Paiporta, no ha terminado su trabajo y los vecinos de España no paran de echar azurfre en sus esquinas, porque el olor a orina de los canes es nauseabundo, no hay bolsas para recoger tantas deyecciones.