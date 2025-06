España ante el abismo: deuda, despilfarro autonómico y el secuestro del futuro

Falta de voluntad real de aplicación:





El propio Partido Popular, una vez aprobada la ley, no la impulsó con la contundencia necesaria. No se forzaron fusiones de municipios, ni se cerraron empresas públicas locales, ni se eliminaron fundaciones y organismos innecesarios. Según Centeno, Rajoy prometió cerrar 1.500 empresas públicas locales y autonómicas, pero no cerró ninguna, limitándose a fusionar una docena.