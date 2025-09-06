Destierra tus temores

Cuando camines en medio de la tormenta

Vive y deja vivir

En peligro, luchando contra la tormenta
En peligro, luchando contra la tormenta. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Alfonso Rojo: “La sonrisa del Rey, la caradura de Sánchez y la pifia del Fiscal General del Estado”

Alfonso Rojo: “La sonrisa del Rey, la caradura de Sánchez y la pifia del Fiscal General del Estado”

Cuando las amenazas presentes oscurecen tu futuro, produciéndote ansiedad, angustia y depresión, simplemente recuerda todas aquellas ocasiones de tu pasado en las que viviste situaciones semejantes, creyendo que del tsunami que se te venía encima nunca ibas a salir a flote, y sin embargo saliste y estás aquí, aunque sea para quejarte temblando por lo que ahora temes que te pueda venir, sin percatarte que por mal que pintaran las cosas siempre saliste adelante, como mañana volverás a salir.

Destierra tus temores, no hagas daños a nadie, y vive y deja vivir, porque venga lo que venga y pase lo que pase, siempre saldrás adelante, y por imposible que ahora te parezca, llegará el día en que de nuevo volverás a sonreír.

Los productos para divertir a toda la familia

PRODUCTOS DE VIDEOJUEGOS
Consolas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]