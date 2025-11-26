Dónde

Tributo a los 60

Festigos mudos del primer beso y el primer adiós

Los Beatles
Los Beatles. PD
Dónde quedaron mis amigos, aquellos compañeros de juergas y fiestas, que regaron de risas mi desbocada e inconsciente adolescencia.

Y dónde quedaron aquellas luces de neón, que iluminaron rostros y aceras, en los sábados de invierno, en aquellas pioneras y castas discotecas.

Luces de todos los colores, pero sobre todo aquellas luz negra, cómplice y testigo de mis primeros roces con lo que yo creía eran intocables princesas.

Aquellas chicas que, pícaramente, fueron llenando de fantasía y deseo, mi adolescente y poco amueblada cabeza.

Una generación ingenua, pero sana y fuerte, donde lo único que tenía de cristal, eran aquellos azucarados vasos de tubo, continentes de cándidos y pringosos ´sanfranciscos´ sin alcohol, que dieron color y sabor, a los primeros besos de los ´Baby Boomers´.

Y hoy me pregunto, dónde quedaron aquellos rincones oscuros, lugar de encuentros y desencuentros…, testigos mudos del primer beso y el primer adiós, donde, entre ilusiones y desengaños, fue muriendo mi inocencia.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

