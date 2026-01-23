La reunión secreta

ay una historia que, desde hace años, circula por los círculos más oscuros de Bruselas, que llevo tiempo queriendo plasmar, negro sobre blanco.

Cuentan que, hace unos años, las élites que, desde la sombra, ordeñan y pastorean los países de la Unión Europea, tuvieron una reunión donde se planteó la conveniencia, a futuro, de realizar un ´experimento social´, para conocer cuánto se puede apretar las tuercas a la ciudadanía, antes que ésta estalle y no haya fuerza policial, ni militar, capaz de frenarla.

Obviamente, por lo peligroso del experimento, no se podía aplicar en toda la Unión, sino que había que elegir un país concreto que sirviese de conejillo de indias. Y se eligió el país.

Fue en ese momento cuando, los más escépticos del grupo, dijeron que eso era muy complicado, amén de arriesgado, dado que requería de una planificación diaria, sin respiro, y que, claro, para eso habría que reunir un ingente equipo de ´expertos´, sin moral ni principios, en número tal, que era imposible garantizar que no hubiese filtraciones a los medios de comunicación no prostituidos, que diesen al traste con el proyecto.

Descartada esa posibilidad, y ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera, acordaron cancelar el plan.

Fue entonces, según cuentan las gargantas profundas, cuando el más anciano de la banda, se puso en pie, y dirigiéndose a sus hermanos de capirote, dijo:

“El experimento no solo es posible, sino que se puede llevar a cabo sin el mínimo esfuerzo, y con total garantía de éxito. Tan solo tenemos que propiciar que llegue al poder, en el país elegido, un psicópata narcisista de la peor ralea, y luego olvidarnos del tema. Él ya se encargará, sin ayuda nuestra, de abusar de la paciencia ciudadana, hasta hacerla reventar.

Claro, que lo que no contaban ´los sabios´, era con el poder de manipulación de las engrasadas televisiones, y prensa del ´sistema´, capaz de, mediante vaselina a granel, hacer creer a la medio muerta y despatarrada rana ´chup chup´, lo afortunada que era por estar, permanentemente, mirando a Cuenca.