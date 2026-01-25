Tiempo

Vejez

Alma

Tiempo de nacer; tiempo de crecer; tiempo de vivir…; tiempo de morir.

Tiempo sin tiempo, mientras la memoria atardece y piensas más en lo que dejas, que en lo que la vida te ha dejado.

Tiempo de soñar; tiempo de volar, a ti te hablo, espíritu libre del cuerpo desencarnado.

Tiempo de marchar y que la nieve amortaje tus huesos con un sencillo manto blanco.

Tiempo de cerrar los ojos y pensar que, si al final a esto se reduce la vida, la muerte tampoco es para tanto.

Alma peregrina, tan errante como antigua, por la eternidad vagando.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

