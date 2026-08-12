Ramiro Grau Morancho: «España es un estado fallido en Ceuta»

España es un estado fallido en Ceuta, y lo estamos viendo todos los días, desde el 31 de julio pasado.

En Ceuta, en Melilla, y en todas partes.

Pero eso no es problema. El presidente psicópata Pedro Sánchez está disfrutando de las vacaciones, con la mayor tranquilidad del mundo…, ¡y solo las interrumpirá para ir a ver el eclipse!

Media España se está quemando (la otra media ya está quemada), Ceuta está invadida por unos once mil marroquíes, muchos de ellos criminales, recientemente indultados por el reyezuelo y comendador de los creyentes…, pero eso a Sánchez no le quita el sueño.

¡Si no es un psicópata de libro, ya me dirán ustedes que es un psicópata!

Mientras tanto Feijóo estará pescando percebes, que es lo suyo…

En realidad, en el caso español, más que hablar de estado fallido, yo hablaría de gobierno fallido, aunque más que un gobierno, son una banda.

Una banda criminal, presuntamente claro.

Nunca, en las últimas décadas, habíamos tenido tan atajo de ineptos, corruptos y traidores, muy traidores, al frente (es un decir) del gobierno de la Nación.

Además, se han apoderado de todas las instituciones que deberían servir de contrapesos, y los resultados están a la vista.

Ceuta tiene a un General de División como comandante General Militar, que no ha cumplido con su deber.

A un coronel del Ejército como delegado de Defensa, que ídem.

Un coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, que ha hecho lo que ha podido…, más bien poco, la verdad.

A un jefe Superior de Policía, cuya ineficacia e incompetencia es manifiesta.

Varios cuarteles, con Legionarios, Regulares y soldados profesionales, cuyos Mandos también se han llamado a andana, supongo que obedeciendo órdenes superiores.

¿Y quién o quiénes dieron esa orden de no actuar, de no hacer nada, de dejarnos invadir…?

El desgobierno dice ahora, por boca del botones Sacarino, digo Albares, que “hemos tenido éxito”, pues la mayoría se han marchado, por su propia voluntad, o más bien obedeciendo órdenes superiores del reyezuelo moro.

¿Y que pasaría se decidieran quedarse en Ceuta, echar a sus habitantes de sus casas, por el expeditivo procedimiento de la patada en la puerta, asentándose allí, como unos okupas cualquieras…?