Victor Entrialgo: «Vergüenza internacional»

Cuando la palabra más repetida por los ceutíes tras la invasión es «desbordados» la pregunta es ¿donde está Europa? ¿Y sus fronteras? Cuando ni el Gobierno español ni la Comisión tienen nada que decir al respecto sólo cabe una de dos: O la Unión Europea las protege o exige a los estados miembros que lo hagan.

A tales efectos es secundario en el tiempo averiguar la causa, qué sucedió exactamente. Lo prioritario son sus efectos y lo que los hechos han puesto al descubierto.

El problema no está en Marruecos sino en España. Lo primero es saber si la endeble frontera entre África y Europa, sensible donde las haya, está en manos de una decena de policías, y si después de una invasión semejante es comprensible mandar, como ha hecho el gobierno, otros treinta. Si la debilidad es una negligencia mayúscula o si en ese desguarnecimiento existe un elemento intencional y cual es la causa.

Por lo que se ve, y considerando la importancia del lobby marroquí en Bruselas, va a ser dificil determinar si hay mayor corrupción en Marruecos, en España o en la Unión Europea.

Ni en el volcán de La Palma, ni en las riadas de Valencia estuvo el gobierno; llegó tarde a los incendios de Castilla León y Castilla La Mancha; permaneció ausente e ineficaz en el golpe catalán; sin medios o retirándolos frente las narcolanchas y las costas de Cadiz; ha procurado como un demente la enemistad de los EEUU de América e Israel, defensa avanzada de Occidente, perdido el control geopolítico del Estrecho de Gibraltal, tanto o más importante que el de Ormuz, junto al Sáhara y ahora la invasión de Ceuta.

Únicamente aplaudido y celebrado por los terroristas de ETA y los de Hamás, es dificil encontrar un gobierno en el mundo más incompetente y negligente, cuando no autor o cómplice, de un sinfín de delitos.

El lodazal y desbarajuste nacional está pidiendo a gritos la retirada del poder de un tirano bunkerizado y unos esbirros cuya acción e inacción está demandándolo con urgencia so pena de la indefensión de un Estado que deja a la Nación a merced de sus aliados y de sus enemigos internos y externos.

Secuestradas las instituciones y con un presidente multimputado de vacaciones, llega ahora la invasión de Ceuta 80.000 habitantes por 70.000 jóvenes que tras un efecto llamada del propio Estado que no podía desconocer la información, ha provocado 80 muertes y deja 5.000 menores no acompañados, ante lo cual, el Gobierno tarda 10 horas en mandar 30 policías y en repartir 120 bocadillos, más un bocata de mortadela para los militares adultos deambulando por la ciudad.

Los ceutíes se sienten lógicamente desbordados y amenazados en su propia ciudad y el resto de españoles hasta el moño. El presidente de Ceuta da su ánimo y apoyo. Pero no basta. El gobierno y los políticos tiene que dar, o al menos intentar, soluciones. Con los Reyes mal asesorados. ¿Qué significa que el Rey está comprometido con Ceuta?

La reciente invasión es un antes y un después en la farsa y chapuza de la reciente política española, un eclipse de la inteligencia, del honor, la honestidad y el buen juicio. Asistimos a los extertores del sanchismo, con el dictador en el búnker y la oposición, a gusto en el machito, desactivada por unos poderes económicos que están ganando dinero con la insoportable levedad del tirano.

Sólo cabe una de dos: o la U. E. exige a los estados miembros que proteja como es debido las fronteras europeas o las protege ella. Salvo que, en el caso de España y la Unión europea, dadas sus respectivas corrupciones, sobren las dos.

Cuando los gobernantes carecen de legitimidad y de autoridad y encima y para más inri son una panda de incompetentes chapuceros responsables de esta vergüenza internacional, sólo cabe preguntarse ¿Donde está el Estado, Qué es hoy el Estado? Y esperar lo peor.