Coronavirus España: Mercadona adopta medidas ante la aglomeración de los supermercados

Mercadona modifica el horario de apertura acortándolo de 09:00 a 20:00 horas, esta ha sido una de las medidas que el comercio ha decidido adoptar ante la crisis del coronavirus.

La propia compañía, a través de un comunicado, ha informado que se «informará a los clientes de las recomendaciones generales para acudir a realizar el acto de compra, tanto a través de los miembros de la plantilla como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales. Entre estas recomendaciones están: acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos)».

Mercadona también advierte que no deben acudir a realizar la compra «personas que formen parte de los grupos de riesgo; ancianos, personas con enfermedades crónicas». El comercio aconseja «espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Con ello, hay garantía de poder atender a todos los clientes cada día». El comercio recomienda también «realizar la compra con agilidad y rapidez y no almacenar innecesariamente productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado».

En cuanto a la forma de pago, la compañía afirma que hay que «pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo y se debe utilizar guantes para manipular los productos perecederos y que están a su disposición en el centro».

En cuanto al aforo, Mercadona advierte que «se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas. La responsabilidad de ordenar el aforo interior de la tienda será del responsable del establecimiento y, en su caso, de la persona o del agente de seguridad privada designado por él». Será cada establecimiento el que concrete el aforo máximo «que garantice la distancia preventiva de 1 metro entre cualquier persona. Asimismo, contará con el aforo máximo permitido, cumpliendo con la normativa de forma que no se permitirá el acceso una vez completo dicho aforo, mientras no abandonen el establecimiento otros clientes», apunta el comercio.

El procedimiento de compra es el siguiente: «En la vía pública de acceso a cada supermercado estará marcada una distancia mínima de 1 metro para las personas que esperen su turno de entrada a las puertas de los supermercados, que deberá respetarse para poder acceder al mismo».

La cadena detalla que en el interior del local «se garantizará la separación mínima de un metro entre clientes con recomendaciones del personal del establecimiento, con el apoyo de carteles reforzando estas medidas, y también estarán marcados los límites de 1 metro en el suelo de la sección de Pescadería y las líneas de cajas».

Mercadona hace un llamamiento a la calma y asegura que las tiendas «permanecerán abastecidas reforzando y garantizando el suministro de productos básicos y de primera necesidad, para que nuestros clientes puedan realizar su compra diaria». Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria, «no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto».

Finalmente detalla que «se han reforzado los procesos de desinfección y limpieza diarios de nuestras instalaciones con servicios externos».