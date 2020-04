Cayetana lleva al Congreso el lenguaje soez de Isa Serra y un severo palo a Iglesias

Un Pleno en el Congreso muy movidito el de este 29 de abril de 2020, apenas unas horas después de que Pedro Sánchez saliera en rueda de prensa para contar un plan infumable de desescalada por provincias y por fases de la pandemia del coronavirus en España.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP, fue la encargada de lanzar una pregunta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la que metió en el ajo directamente al Vicepresidente Iglesias, arrastrándole con las soeces palabras de su compañera Isa Serra, para rubor de toda la Cámara:

El ministro de Justicia salió a defender a Iglesias cargado de tópicos y frases vacías, que terminó por ampararse en el la libertad de expresión para que el Vicepresidente Segundo pueda soltar por su boca lo que quiera. Ahora, se lo puso a huevo a Álvarez de Toledo para la respuesta siguiente:

¿El Gobierno del comité antibulos me habla de libertad de expresión? Le voy a decir por qué amparan a Iglesias; porque sin ellos no son nada, y por convicción, porque ustedes coinciden en algo esencial, una Justicia basada en la ideología y no en la verdad.