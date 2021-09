Los bestiales insultos de la izquierda en el Congreso que dejan lo de «bruja» en una anécdota

Los ánimos están cada vez más caldeados, de eso no cabe duda.

Y para muestra basta con ver el devenir parlamentario en este 21 de septiembre de 2021.

Todo empezó con una tángana formada en la Cámara Baja cuando un diputado de VOX llamó “bruja” a otra del PSOE. José María Sánchez García tuvo que abandonar la sala después de negarse tres veces a retirar el calificativo que le había dirigido a la parlamentaria Laura Berja.

Después, la cosa se puso más intensa aún, cuando Macarena Olona se encaró con una periodista de laSexta en los pasillos del Hemiciclo:

“¿Has hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso de los Diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte», preguntó la diputada indignada por la doble vara de medir usada en la cadena de televisión de izquierdas.

Ante las evasivas de la periodista Cristina Pérez, Olona siguió: «No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Te estoy haciendo una pregunta muy directa, quiero una contestación».

«La periodista soy yo», indicó Pérez, pero la diputada de VOX fue tajante: «¿Sí o no?, ¿sí o no? Te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres responderme? Tu silencio es muy elocuente», sentenció dándose la vuelta y siguiendo su camino.

En la izquierda se pueden comportar como animales y que sea libertad de expresión