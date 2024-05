Feijóo mete un repaso brutal a un Sánchez ausente del debate de la ley de amnistía: «¡Cobarde!»

El Congreso de los Diputados se viste de indignidad este 30 de mayo de 2024.

Pedro Sánchez, ausente durante todo el debate, abona hoy uno de los pagos a los que le obliga la hipoteca de los siete votos prestados por Carles Puigdemont.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que fue quien cerró el turno de intervenciones, fue el único en destacar la ausencia del inquilino de La Moncloa a lo largo de la hora y media que duraron las diferentes intervenciones:

Pueden hablar de derecha, ultraderecha, fachas o Franco, pueden remontarse al pleistoceno pero ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Si tan buena es la ley de amnistía convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral, pero no se atreven. No a la mentira, rotundamente no. Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción política merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE. Quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir.

Y lanzó un mensaje implacable al jefe del Ejecutivo:

Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí.

A lo largo del debate se podrá comprobar como los independentistas no solo no le agradecen a Pedro Sánchez el gesto amnistiar el intento de dar un golpe de Estado, sino que además le van a exigir un nuevo ‘impuesto’.

Y ese no es otro que la autodeterminación.

Arrancó el turno de intervenciones Alberto Catalán, de UPN, quien se mostró muy duro con la decisión del sanchismo de indultar a la tropa de Carles Puigdemont:

¿De verdad merece la pena por aceptar el chantaje del secesionismo y borrar el golpe de estado? Señores del PSOE y del Gobierno, esta ley agrava la convivencia en el resto del país y es un perjuicio para la democracia. Judas traicionó por 30 monedas, ustedes por mantenerse en el poder a cualquier precio.

Nestor Rego, del BNG, y uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez, ya advirtió que la amnistía no va a ser el final:

La independencia de Cataluña significa reconocer que los conflictos deben resolverse por la vía política y no por la judicial y policial, significa que hay naciones que tienen derecho a decidir de su futuro y que ejercer el derecho de autodeterminación no puede ser un delito. Hoy derrotaremos el veto del PP y aprobaremos la ley de amnistía. Siempre hemos dicho que esta ley afecta a Cataluña pero no solo a ella. Implica abrir una brecha para construir una democracia plena de naciones libres.

Javier Sánchez, de Podemos, también fue en la misma línea:

La aprobación de esta ley es solo el principio. El Gobierno puede tener la tentación de que está todo hecho, pero no lo estará sin abordar la democraticación de la Justicia.

Mikel Legarda, del PNV, también hizo referencia a la autodeterminación:

Esto fue una grave crisis constitucional en torno al derecho a decidir con un transforndo de enfrentamiento entre distintos sentimientos de pertenencia que se trató como un mero problema de orden público. Ha llegado el momento de que desde el Estado se afronte la situación prevista desde otro punto de vista. Es preciso cerrar un ciclo político traumático con una decisión política en forma de amnistía.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, criticó las estrategias de los partidos que se han opuesto a la ley de amnistía:

Hay quienes están en contra de esta ley pero sus estrategias en algunos casos infantiles, con argumentos contradictorios que han quedado en evidencia y parece ser que hoy esperan que se produzca un tamayazo o algo así, porque sino no se entiende. Lo importante es que hoy haya una mayoría que tenga clara que los conflictos políticos se defienden mediante la política.

Miriam Nogueras, de Juntos por Cataluña, mostró su faz más dura:

Hoy es un día histórico, hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que hace siglos que existe entre las dos naciones: la catalana y la española. Esta ley no es perdón ni clemencia, es victoria. Nunca hubiéramos tenido que llegar a esto si el estado español se hubiera movido en los estándares europeos en términos de justicia y libertad. Si el estado español hubiera sido coherente con lso tratados internacionales que firma y respeta con terceros países pero que niega categóricamente cuando se trata de Cataluña o si el gobierno hubiera aplicado las resoluciones del grupo de la ONU sobre los presos catalanes. Nunca hubiéramos llegado a este extremo si el PP y PSOE no hubieran promovido y participado activamente de la represión. Muchos catalanes nos sentimos solo catalanes y como ciudadanos el hecho de no sentirnos españoles o defender nuestra nación o cultura o el bienestar de los ciudadanos de cataluña nos ha llevado al exilio, a la cárcel. Después de hoy la lucha continúa y estamos más preparados. El arma de Junts es la razón y esto no hay policía periodista o juez español que lo tumbe. Hoy tenemos más claro que nunca que es de ustedes de quien menos depende la independencia, depende del pueblo de Cataluña. Después de hoy la lucha continúa y estamos más preparados.

Gabriel Rufián, de ERC, lamentó que la ley de amnistía llegase tarde y avisó que la siguiente parada es la del referéndum de autodeterminación:

Lo de hoy no es un punto final. Todavía queda un partido por votar en este país, el Partido judicial español, y votará, y todo el mundo sabe lo que votará y desde aquí apelo a los demócratas españoles que no lo permitan porque el a por ellos era un realidad un a por todos y a por todas. La siguiente parada es el referéndum. Y quien lo menosprecie que recuerde lo que decían aquí algunas personas de ERC sobre la amnistía, lo que estamos votando hoy aquí.

Santiago Abascal, de VOX, definió lo que se aprueba en este pleno como un acto de corrupción política:

Los cómplices de investidura de Sánchez cometieron los peores delitos que pueden cometer representantes políticos, eran delitos contra la Constitución, contra la convivencia y contra la unidad de la patria. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios solo para permanecer en el poder. Todo les da igual. No sabemos si el señor Sánchez tiene intención también de autoamnistiarse. Ahora le fastidian mucho los insultos y las acusaciones de corrupción, podrían incluirlo en su ley de Amnistía. Quieren amnistiar un golpe a la Constitución, que dejó policías heridos y provocó numerosos daños. Sólo es un representante de sí mismo y su voluntad de permanecer en el poder a cualquier precio, como quedará acreditado con la votación a favor de una amnistía absolutamente inconstitucional. Hoy se produce el atentado más grave a los españoles que cumplen la ley.

Artemi Rallo, del PSOE, como no podía ser de otra manera, hizo un elogio de las bondades de la amnistía: