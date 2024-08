Colosal baño de Alicia García (PP) al ministro Albares por cobardear con Maduro

¡Vaya meneo!

Alicia García, senadora del Partido Popular, cogió por banda al titular de Exteriores y le dio una tunda de las que pasarán a los anales de la vida parlamentaria.

Comparecía José Manuel Albares, a petición del PP, en la Cámara Alta para hablar sobre Venezuela. Evidentemente, el ministro no se pronunció en contra de Nicolás Maduro y, a lo sumo que llegó a conceder fue la exigencia de transparencia en relación a los resultados electorales.

García lo tuvo a huevo para darle hasta en el DNI al socialista:

Señor ministro, su tibieza con la dictadura de Venezuela no está a la altura de la gravedad de las circunstancias. No lo está porque en realidad usted no pinta nada. Usted solo obedece las órdenes del sanchismo y de Zapatero. La política exterior la llevan otros.