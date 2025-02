Ayuso se chotea de la ‘antifranquista’ Bergerot por su propuesta sobre los alquileres: “Sería aplicar políticas de Franco”

Escenas repetidas en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de este jueves, 20 de febrero.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dejar en evidencia la falta de coherencia de la izquierda en la región al echar en cara sus sus posturas y propuestas franquistas sobre la vivienda, así como sus críticas a los propietarios cuando muchos tienen múltiples inmuebles.

La diputada de MásMadrid, Manuela Bergerot, abogó por establecer contratos de alquiler de duración indefinida para paliar la crisis en la vivienda. Ante esto, la popular le echó en cara que si eso sucede, “estaríamos aplicando políticas franquistas”, algo que contradice la postura ‘antifranquista’ que enarbola el partido de extrema izquierda.

A pesar de quedar retratada, Bergerot volvió a defender la propuesta a la que definió como una “red de seguridad”. Pero luego de abordar el problema de la vivienda, volvió al ataque personal usando a las víctimas de la pandemia como arma política para intentar deshumanizar a la popular.

En su réplica, Ayuso volvió a lo suyo: a poner un espejo sobre la hipocresía del discurso y el relato de la extrema izquierda:

La presidenta madrileña también recriminó la falta de apoyo por parte de la izquierda a los planes sociales impulsados por la Comunidad como el ‘Plan vive’ o ‘Nuevas residencias’.

Por último, afeó el uso de las personas que fallecieron por la pandemia de coronavirus como un arma arrojadiza que solo busca hacer daño político.

“Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar en su trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les ha importado cuando les he traído casos personales de víctimas que les piden que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido [PSOE] y de este partido [MásMadrid] y por tanto se van. ¿Por qué no dicen nada de Navarra, Rioja, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón? Porque gobernaban ustedes. No tienen ninguna humanidad. Ahí en proporción murieron mucho más mayores en las residencias pero les da igual porque la ideología lo puedo todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes”.