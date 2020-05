Santiago Abascal desbarata los guiños de Pablo Iglesias hacia los etarras con la foto más sangrienta de la banda

Ya reza el viejo adagio que vale más una imagen que mil palabras.

Y Santiago Abascal, líder de VOX, ha estado hábil y sobre todo muy concreto en subir a su perfil de Twitter una imagen contundente ante los devaneos del Gobierno socialcomunista sobre un posible acercamiento a cárceles del País Vasco de los presos de ETA.

El político de la formación ‘verde’ mató con un solo tuiteo los ánimos de la tropa socialista y podemita que, como perfectos agradadores de PNV y Bildu, han dado su visto bueno a dejar en manos de las direcciones de las propias prisiones el poder acercar a esos sanguinarios reclusos. Blanco y en botella…

Hoy se cumplen 29 años del atentado contra la casa cuartel de Vich. ETA asesinó a diez personas, cinco niños. 200 kg de explosivo. Años después, el ahora vicepresidente alabó la «perspicacia» de la banda terrorista ETA. Iglesias es un peligro para España y para la Libertad pic.twitter.com/sz2FBwDA08 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 29, 2020

De hecho, desde Podemos se viene trabajando en buscar recovecos y añagazas que permitan ese acercamiento de presos de ETA e incluso poder acceder a reclusiones en casa aprovechando precisamente la crisis por la pandemia del coronavirus.

Hemos firmado junto al PNV y a EH Bildu una declaración institucional en favor de los derechos de las personas presas durante la situación de pandemia por el COVID-19 pic.twitter.com/QrOhLEbp9r — Elkarrekin Donostia (@ElkarrekinDono) May 26, 2020

Y lo peor del asunto es que la ministra portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, fue incapaz de dar una respuesta contundente sobre si se estaba de acuerdo o en contra de esta petición de Podemos y de los partidos vascos PNV y Bildu en cuanto al acercamiento de los presos de ETA, una cifra en torno a los 200:

Los eventuales acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco son decisiones que competen a las Juntas de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias y que se tomen teniendo en cuenta circunstancias particulares que rodean al recluso, sea su estado de salud u otras

MARLASKA, INDIGNADO POR HABLAR DE ETA EN PRESENTE

Pero no solo es Podemos quien parece no recordar lo que es ETA, sus crímenes y sobre todo que no haya pedido perdón. El 29 de mayo de 2020, en una comisión en el Senado, a una cuestión de Ciudadanos sobre el trato de favor a los terroristas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalaba que:

Aplicamos la dispersión avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una política antiterrorista, y luego aplicamos la legislación penitenciaria. No puede hablars de ETA como si siguiera viva y asesinando a personas. Le voy a recordar que la banda terrorista ha sido vencida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por el conjunto de la sociedad.

Eso sí, Marlaska parece olvidar algo fundamental, que los miembros de la banda terrorista ETA, empezando por Arnaldo Otegi, ni han pedido perdón por todos los crímenes cometidos ni tampoco han entregado las armas, más allá de aquel esperpéntico acto en el Palacio de Ayete, en San Sebastián, con una entrega simbólica de armamento que no era más que una simple minucia.