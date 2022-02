Ultimátum de los barones del PP a Casado: congreso nacional urgente o revuelta general

La opinión dominante en el Partido Popular es que Pablo Casado y Teodoro García Egea están ya ‘muertos’ políticamente, aunque sigan agitándose e intentado sobrevivir en sus puestos como gato panza arriba.

Los barones popular, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, que es el personaje de más peso en el partido, exigen sin matices un giro copernicano.

Un día después de que Casado se reuniera sin éxito con Isabel Díaz Ayuso en la sede de Génova, el presidente de la Xunta y del PPdeG ha instado al líder del PP nacional, Pablo Casado, a tomar como ejemplo a la política gallega para llevar «la responsabilidad, la serenidad y el sosiego» al PP.

Los dirigentes territoriales del Partido Popular no están dispuestos a esperar un minuto más a que la dirección nacional solucione la grave crisis con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según revela Paloma Cervilla en ABC, si Casado no preside entre el lunes y el martes una Junta Directiva Nacional para convocar el congreso nacional de inmediato, se movilizarán en los territorios y recogerán firmas entre los afiliados para exigir su convocatoria.

Esta es la opinión compartida por la mayoría de los secretarios generales de los populares en toda España, que aseguran con contundencia que «se le ha hecho llegar a la dirección nacional y hasta ahora solo tenemos el silencio, no tenemos más noticias».

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha explicado este sábado que está «pensando» si pedir la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, por el cruce de acusaciones entre la dirección nacional y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y sí ha pedido la del secretario general, Teodoro García Egea.

Si esa reunión de la Junta Directiva Nacional no se convoca «nos empezaríamos a mover, el lunes o el martes, sin falta, recogiendo firmas para pedir la convocatoria del congreso. Nos moveremos como haga falta para convocar el congreso, que adelante el de julio, o uno extraordinario, llámalo X, y ponle el apellido que tú quieras. Nada de esperar a julio, nos estamos desangrando».

A ese congreso creen que no debe de presentarse Pablo Casado:

«¿Cómo va a ir a un congreso? No puede ir, se puede presentar él, y el que reúna los requisitos». A juicio de las fuentes consultadas, la persona idónea es Feijóo, «todo hay que andarlo. Lo importante es el congreso y los demás pasos vendrán a continuación».

«Todo el mundo tenemos las bases que están alarmadas. Hay grupos municipales que quieren reunirse para pedir la baja en el partido y pasarse a ser concejales no adscritos. No nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación. Los que están sentados en la planta séptima de Génova no tienen ni idea de lo que estamos viviendo».