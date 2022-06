Una diputada del PP ‘incendia’ la sede de UGT con un discurso viral: “¡Sois una vergüenza!”

Elisa Vigil ‘incendió’ con su discurso viral la sede de la Unión General de Trabajadores (UGT).

La joven diputada de la Asamblea de Madrid no se dejó intimidar por estar en ‘territorio enemigo’ y lanzó unas demoledoras palabras contra los sindicatos españoles por su falta de respaldo y protección a los trabajadores.

La presidenta de Nuevas Generaciones del PP en el distrito de Tetuán (Madrid) reconoció que “sé que no estoy justamente en la casa más amiga en este aspecto”, pero no dejó pasar la oportunidad para lanzar una bomba contra UGT.

“Ya que estamos en un sindicato lo voy a decir: los sindicatos que tendrían que salir a defender a los trabajadores, no están saliendo a defender a los trabajadores”. A lo que agregó: “Los sindicatos, que tienen un papel fundamental en el estado de derecho y que está recogido en la Constitución, no están haciendo su labor. Están defendiendo los ánimos partidistas de un solo partido en el Gobierno, no de los intereses de los trabajadores… y eso, es una vergüenza”.