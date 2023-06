¡Qué momentazo! Así vaticinó Pablo Iglesias la defunción de Podemos

El vídeo tiene su coña marinera.

Elecciones generales en 2019. Pablo Iglesias se presentó en el debate de TVE con una clara idea, convencer a los votantes para que el diesen una oportunidad de demostrar que estaba plenamente capacitado para estar en el Gobierno.

En 15 segundos, el fundador de Unidas Podemos se agarra a un clavo ardiendo para seducir a los españoles. Y ese clavo no fue otro que prometer a quienes le estaban viendo que si después de la oportunidad que le diesen no había conseguido el visto bueno a su gestión, que para las siguientes elecciones no se le diese un voto al partido.

Premonitorias, cuando menos, fueron sus palabras, viendo especialmente el carajal montado con ese acuerdo lleno de desacuerdos entre Sumar y Unidas Podemos, fuerza esta última que firmó para estar al precio que fuese menester en la coalición ante el cacharrazo que se dio en las urnas el 28-M y con un claro riesgo de no salir tras los comicios a celebrar el 23 de julio de 2023: