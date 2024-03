El PP abochorna a Sánchez en el Senado: “Pasará a la historia como el presidente que todo lo sabía y lo tapó”

Pedro Sánchez sale de la sombra.

El presidente del Gobierno comparece en el Senado este 12 de marzo de 2024 para someterse a una sesión de control y dar explicaciones ante el caso Koldo-Ábalos-PSOE.

Esta trama es el propósito de una comisión de investigación que se aprueba este martes en la Cámara Alta. Así pues, una vez lo apruebe el Pleno, durante las siguientes semanas se elegirán los miembros y la mesa de la comisión. Momento en el que comenzarían los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros.

Es la primera vez que Sánchez se sienta en el Senado en esta legislatura ya que lleva sin comparecer desde el pasado 16 de mayo. Casi diez meses.

El líder de los socialistas se enfrenta cara a cara frente a la portavoz del PP, Alicia García, que pone el foco en el presunto caso de corrupción del PSOE.

Sin pelos en la lengua. Clara y directa. Alicia García comenzó su intervención atizando a Pedro Sánchez por los escándalos que rodean al partido en el marco de la amnistía:

“Presidente, bienvenido al Senado. Lleva 10 meses sin venir. Bájese del Falcon y observe cuál es la realidad del pueblo español. Esa realidad que llena plazas y calles y dice no a su amnistía […] La amnistía es la peor corrupción de todas porque usted vende la nación por siete votos para seguir usted en la Moncloa. No se ría porque ha fallado a los españoles. ¿Qué sabía de las actividades de Ábalos cuando lo cesó? ¿Por qué la ministra montero no informó cuando lo investigó su ministerio? ¿Todavía alguien duda que el presidente del Gobierno no conocía las venturas y las desventuras de su gran amigo Koldo? ¿Para cuándo las explicaciones? ¿Para cuándo las dimisiones?”.