Alejandro Fernández (PP) responde con una genialidad a la sobrada de Salvador Illa (PSOE)

Sobrada de Salvador Illa (PSC-PSOE).

El ganador de las elecciones en Cataluña, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, se marcó unas declaraciones en las que vino a decir, poco más o menos, que los votos del Partido Popular le venían sobrando en su reto de alcanzar la poltrona de la Generalitat:

No creo que el del PP sea el apoyo más adecuado, me siento más cómodo con las formaciones que comparten conmigo las visiones progresistas. Lo más razonable es que me den apoyo las formaciones progresistas. Hay que tener coherencia a la hora de proponer una investidura. Es obvio que tenemos puntos de vista distintos. No es la primera opción.