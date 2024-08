Ábalos, acorralado: el juez del ‘caso Koldo’ pide la auditoría de Puente que ‘delata’ al exministro

Malas noticias para José Luis Ábalos.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Koldo ha solicitado una copia certificada de la auditoría interna encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente. Dicha investigación reveló una orden ministerial firmada por el exministro en la primera compra a la empresa clave de la trama donde se duplicó la cuantía de cuatro a ocho millones de mascarillas en un periodo de «tan solo 38 minutos».

Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, requiere «la indicación de los funcionarios que procedieron a su elaboración, comisionando para la ejecución de esta diligencia a la Unidad de Policía Judicial encargada de la presente investigación».

En este informe, señala que un día antes de esa orden, el 19 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia del coronavirus, se realizó una estimación de cuatro millones de mascarillas para los 15 primeros días del primer estado de alarma. Fue un día después cuando Ábalos firmó una nueva resolución para duplicar ese número.

El juez también ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre si llama a declarar como testigo en la causa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que lo haya solicitado la asociación Liberum, que ejerce de acusación popular.

La postura de Ábalos

Mientras tanto, el actual diputado del Grupo Mixto está enormemente cabreado con el PSOE. El exministro ha expresado su enorme cabreo ante esta auditoría asegurando que puede defenderse “de todo”.

Sobre el documento que le haría responsable de la trama Koldo, ha subrayado que se trata de “una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político”.

Además, ha manifestado su sorpresa ante esta auditoría: «Se me escapa la motivación por la que el Ministerio ha hecho esto. No es para colaborar con la Justicia porque se trata de una investigación paralela. Tampoco es para aclarar el tema porque no es su función».