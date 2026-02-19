¡Bombazo en VOX! Abascal expulsa a su cofundador Ortega Smith por rebelarse y negarse a entregar la portavocía de Madrid

¿Fin de su trayectoria en VOX?

La formación de Santiago Abascal, a última hora del 18 de febrero de 2026, ejecutó el paso más drástico contra uno de sus históricos: Javier Ortega Smith, cofundador del partido de la calle Bambú y exsecretario general, suspendió cautelarmente de militancia —lo que equivale a expulsión provisional— por «desacato» a una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El detonante: su negativa a abandonar la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, cargo del que la cúpula le relevó el pasado 12 de febrero de 2026 por unanimidad, nombrando en su lugar a Arantxa Cabello.

Fuentes de VOX aseguraron que Ortega Smith no solo ignoró la instrucción, sino que mantuvo su firma, atribuciones y hasta convocó reuniones como portavoz, lo que la dirección interpreta como una infracción «muy grave» de la disciplina interna. El expediente disciplinario ya está abierto y la suspensión cautelar busca «impedir nuevas actuaciones contrarias a las resoluciones del partido».

La decisión llegó tras una larga purga: Ortega Smith ya había sido apartado de la portavocía adjunta en el Congreso de los Diputados, de la Ejecutiva Nacional (sustituido por Júlia Calvet) y de otras responsabilidades orgánicas. Las discrepancias con Abascal e Ignacio Garriga se habían hecho públicas en los últimos meses.

La suspensión de militancia no implica automáticamente la pérdida de sus actas tanto en el consistorio madrileño como en el Congreso de los Diputados aunque VOX podría intentar forzar su salida del grupo municipal.

El caso pasa ahora a la Comisión de Garantías, que decidirá si la expulsión es definitiva.