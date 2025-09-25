  • ESP
ESCRITO DE RECTIFICACIÓN

«El despacho de abogados ILOCAD jamás ha facturado casi 9 millones de euros, ni ninguna otra cantidad, al Gobierno de Venezuela por labores legales que incluyan la “coordinación con la Fiscalía en España”.

El despacho de abogados ILOCAD tampoco ha sido contratado ni ha efectuado ninguna actuación profesional consistente en el mantenimiento de una “interlocución preferente con fiscales españoles”.

Como ya se ha rectificado en otros medios de comunicación, el despacho ILOCAD fue contratado por otro despacho de abogados para llevar a cabo actuaciones de la abogacía en España dentro del ámbito judicial penal, sin que se haya facturado por ello una cantidad de casi 9 millones de euros y sin que ILOCAD hubiese participado en la redacción ni tuviese conocimiento ni relación o vinculación alguna con un documento de fecha 15 de noviembre de 2016, que ha sido difundido por otro medio de comunicación, donde se describen prestaciones contractuales que no se ajustan a la realidad».

