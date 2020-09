Milagro virtual: Un fotógrafo recrea con inteligencia artificial el rostro de Jesucristo

El fotógrafo Bas Uterwijk, cuya especialidad es recrear, con inteligencia artificial, los rostros de personajes históricos, fue el encargado de una imagen que ha fascinado a miles de personas a través de las redes sociales. Se trata del rostro de Jesucristo.

Este artista utilizó el programa Artbreeder, y combinó muchos rostros con los que tradicionalmente se ha representado a Jesús, incluida la imagen de la Sábana Santa de Turín o el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci.

Tras obtener una única imagen, Uterwijk la retocó teniendo en cuenta las características étnicas en Oriente Medio hace 2.000 años.

El artista realizó dos versiones, una de Jesús con el pelo largo, y otra con el pelo corto, que a parecer se ajusta más a la moda de la época. Le tomó un año construir esta representación de Jesús.

My Jesus portrait is going pretty viral on Twitter at the moment, without me being tagged so for everyone interested here is a little info on the process of constructing it:

