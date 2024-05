Madrid: Las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Audiovisual reunieron a más de 300 profesionales

Madrid Film Office, la oficina del audiovisual del Ayuntamiento adscrita al Área Delegada de Turismo, y la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, organizaron los días 7, 8 y 9 de mayo las III Jornadas sobre Inteligencia Artificial en el Audiovisual. El encuentro, que contó con Audiovisual 451 como medio colaborador, reunió a más de 300 profesionales.

La cita ofreció al sector un punto de encuentro para debatir y reflexionar sobre los retos de la industria audiovisual en la era de la Inteligencia Artificial y poner de relieve las diversas opiniones sobre el cambio cultural que se avecina, con seis mesas y seis casos de estudio a lo largo de las jornadas. En la página web de Madrid Film Office se puede consultar un documento resumen que incluye los videos íntegros de todo el programa y unas conclusiones de las jornadas.

Para Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office, las jornadas han contado con “un programa amplio de charlas y debates con el que se ha buscado abordar, desde el propio sector, el impacto de esta nueva tecnología en toda la cadena de valor y los diferentes ámbitos del audiovisual. La Inteligencia Artificial introduce nuevos retos técnicos, creativos y legislativos que deberemos afrontar conjuntamente para aprovechar su potencialidad de una forma sostenible y útil para todos los profesionales del sector”.

“Desafíos de la última gran herramienta”

Durante esta tercera edición y bajo el título “Desafíos de la última gran herramienta”, los participantes abordaron cuestiones como el impacto de esta nueva tecnología en la industria audiovisual en su conjunto, así como las amenazas y oportunidades que ofrece a profesionales clave del sector, el uso que se está haciendo de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la animación, o las claves de la nueva Ley de Inteligencia Artificial aprobada recientemente en el Parlamento Europeo. Además, se ofrecieron casos de estudio y ponencias específicas sobre Inteligencia Artificial para periodistas, su uso en la cobertura electoral catalana, programas de actualidad y de entretenimiento, y su aplicación en el sector VFX y del influencer marketing.

En las mesas y los casos de estudio participaron cerca de 40 profesionales de televisiones, productoras, instituciones y asociaciones de la industria audiovisual española: Pere Vila (RTVE), María Maicas (ATRESMEDIA), Cecilia Mangisch (MEDIASET), Natalia Prats (3CAT), José Luis Pérez (TRECE), José Carlos Sánchez (PRODIGIOSO VOLCÁN), David Llorente (NARRATIVA), Nathalie Martínez (DIBOOS), Nico Matji (PIXEL CLÚSTER MADRID), Verónica Buide (MIA), Estela Baz (ACADEMIATV), Antonio Onetti (SGAE), Carlos Muriana (SINDICATO ALMA), Víctor Alonso Berbel (DIRECTOR), Inés Enciso (ACADEMIA DE CINE), Juan Serrano (UNICORN CONTENT), Sonia Pérez Rojo (CUARZO PRODUCCIONES), Ismael Issa (AEC), Aurora Martínez (APPA), Raúl Lara (ADOMA), Gonzalo Carrión (Experto VFX), José María Irisarri (ACADEMIATV), José Carlos Cañadas (MOVISTAR PLUS+), Lucas Holten, Leire Larisgoitia (PRODUCCIONES DEL BARRIO), Víctor García Martín (ACADEMIATV), David Guaita (EL RANCHITO), Luis Movilla (BE A LION), Ibán García del Blanco (PARLAMENTO EUROPEO), Carmen Páez (MINISTERIO DE CULTURA), Clara Ruipérez de Azcárate (MOVISTAR PLUS+), Miguel Langle (ATRESMEDIA) y Marisa Castelo (ACADEMIATV).