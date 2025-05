‘Fantapapa’: el videojuego para elegir Papa, que convierte el Cónclave en una quiniela virtual de cardenales

A menos de 24 horas del inicio del cónclave que elegirá al nuevo Papa, un fenómeno digital ha conquistado Italia y se expande rápidamente por todo el mundo.

Fantapapa, un videojuego que permite a los usuarios predecir quién será el próximo pontífice, se ha convertido en un éxito viral con más de 80.000 participantes y un crecimiento de aproximadamente 10.000 nuevos usuarios diarios.

Este peculiar juego, creado por los italianos Pietro Pace y Mauro Vanetti, transforma uno de los procesos más solemnes y misteriosos de la Iglesia Católica en una experiencia lúdica inspirada en los populares juegos de fantasy football.

La mecánica es sencilla pero adictiva: cada jugador debe seleccionar un equipo de 11 cardenales que considere con posibilidades de convertirse en el próximo Papa.

Non so chi sia, ma In qualunque formazione che si rispetti un Baggio ci deve essere per forza #fantapapa pic.twitter.com/qYwhgkZ0Us

— Mirko Macari (@rattodisabina) May 5, 2025