Si hace diez años alguien nos dice que los videojuegos llegarían a rivalizar en narrativa y presupuesto con las superproducciones de Hollywood, probablemente nos habríamos reído mientras cazábamos pokémons en la calle o nos lanzábamos en paracaídas sobre una isla desierta.

Pero la última década ha sido un auténtico festival creativo para el sector, donde títulos como The Last of Us Part II, The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Elden Ring han redefinido lo que entendemos por diversión digital, emoción y arte interactivo.

No solo hablamos de gráficos espectaculares o mundos abiertos infinitos: la innovación ha llegado en forma de historias adultas, mecánicas revolucionarias y experiencias multijugador imposibles hace solo unos años.

Las tendencias han virado hacia propuestas más inclusivas, comunidades online robustas y la consolidación del gaming como fenómeno cultural global. Y sí, también hemos visto cómo los battle royale y los juegos gacha han colonizado móviles y sobremesas por igual.

Pero vayamos al grano: ¿cuáles son los diez títulos que han marcado estos años?

Aquí no hay espacio para discusiones de patio de colegio: este ranking se basa en premios internacionales como los Game Awards, impacto en ventas, innovación y relevancia social. Así que prepara tu mando (o teclado, o móvil), porque arrancamos con lo mejor de lo mejor.

Los 10 mejores videojuegos de la última década

Puesto Título Año Plataforma(s) Distinción principal 1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Nintendo Switch GOTY The Game Awards 2017 2 The Last of Us Part II 2020 PlayStation 4 GOTY The Game Awards 2020 3 Elden Ring 2022 Multiplataforma GOTY The Game Awards 2022 4 God of War 2018 PlayStation 4 GOTY The Game Awards 2018 5 Red Dead Redemption 2 2018 Multiplataforma Mejor narrativa y mundo abierto 6 The Witcher 3: Wild Hunt 2015 Multiplataforma GOTY The Game Awards 2015 7 Sekiro: Shadows Die Twice 2019 Multiplataforma GOTY The Game Awards 2019 8 Overwatch 2016 Multiplataforma GOTY The Game Awards 2016 9 Fortnite Desde 2017 Multiplataforma Revolución del modelo battle royale 10 Hades 2020 Multiplataforma Mejor indie y narrativa roguelike

¿Por qué estos juegos?

En primer lugar, títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild no solo reinventaron una saga mítica, sino que cambiaron la forma en que entendemos el concepto “mundo abierto”. Su influencia se percibe todavía hoy en decenas de lanzamientos posteriores. Lo mismo ocurre con The Last of Us Part II, que apostó por una narrativa madura y polémica, poniendo sobre la mesa temas tan delicados como la venganza, el dolor o la empatía. Ambos son ejemplos claros de cómo el videojuego ha madurado junto a su público.

El fenómeno Elden Ring es digno de estudio: la colaboración entre FromSoftware y George R.R. Martin dio lugar a un universo oscuro, desafiante y absolutamente adictivo que arrasó en premios y ventas. Por su parte, God of War sorprendió a propios y extraños con una reinvención profunda de Kratos, apostando por la paternidad y una jugabilidad más pausada e inmersiva.

No podemos olvidar el impacto cultural de Red Dead Redemption 2, con su retrato realista del lejano Oeste americano. O el caso de The Witcher 3, que consolidó al estudio CD Projekt RED como referente global gracias a su guion adulto y sus infinitas posibilidades narrativas.

Los soulslike también han dejado huella con Sekiro: Shadows Die Twice, mientras que el multijugador competitivo vivió una auténtica revolución gracias a Overwatch y su apuesta por la accesibilidad y el juego en equipo. En paralelo, Fortnite se convirtió en un fenómeno transversal capaz de unir a gamers ocasionales y profesionales bajo un mismo techo virtual.

Cerrando el top ten encontramos a Hades, ejemplo perfecto del auge indie: con una jugabilidad roguelike exquisita y una narrativa mitológica absorbente, demostró que los estudios pequeños pueden competir cara a cara con las grandes superproducciones.

Tendencias clave: del realismo narrativo al boom multijugador

Analizando estos títulos es fácil ver hacia dónde soplan los vientos del sector:

El avance gráfico ha ido acompañado (por fin) de historias adultas.

Los mundos abiertos se han convertido casi en estándar.

La accesibilidad gana terreno: más opciones para todos los públicos.

El modelo free-to-play y las microtransacciones han llegado para quedarse, aunque generan debate.

El auge del juego online ha cimentado comunidades internacionales enormes.

El indie vive un momento dorado gracias a plataformas digitales.

En resumen, la última década ha sido una montaña rusa creativa en la que ningún género ni formato ha quedado fuera. Desde las superproducciones AAA hasta las joyas independientes pasando por fenómenos sociales como Fortnite, nunca fue tan emocionante ser gamer.

Un futuro aún más prometedor

Si algo nos enseña este ranking es que el videojuego está lejos de tocar techo. Con tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial generativa o el streaming masivo asomando por el horizonte, todo apunta a que dentro de otros diez años estaremos hablando —con nostalgia— de cómo Breath of the Wild o Elden Ring marcaron un antes y un después. Pero para entonces… ¿quién sabe qué nuevos nombres entrarán en nuestra próxima lista?

Por ahora solo queda encender la consola (o instalar ese juego pendiente), disfrutar del mejor ocio digital… ¡y prepararnos para la próxima revolución!