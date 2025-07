Dónde, cuándo y cómo ver ‘La Velada del Año 5 de Ibai Llanos’

No es exagerado decir que Ibai Llanos ha vuelto a romper el molde con su Velada del Año 5.

El Estadio de La Cartuja en Sevilla, con 80.000 asistentes y entradas agotadas desde hace días, se ha convertido en el epicentro de uno de los eventos digitales más seguidos del planeta.

Este año ‘La Velada del año 5′ de Ibai se celebrará en el estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 26 de julio a partir de las 20:00 (horario peninsular) y tendrá una duración aproximada de siete horas. La apertura de puertas está prevista a partir de las 16:30.

Cartelera de combates: streamers, tensión y promesas inusuales

La quinta edición de la Velada no se conforma con menos y presenta la mayor cartelera de su historia: siete combates entre creadores de contenido de España y Latinoamérica.

El evento arranca a las 20:00 (hora peninsular) y se prevé que dure hasta las 03:00 de la madrugada, aunque la fiesta empieza antes para quienes llegan al estadio desde las 16:30.

Los enfrentamientos, algunos precedidos de auténticas novelas en redes sociales, son los siguientes:

Peereira7 vs. Rivaldios : duelo entre gallego y mexicano que ya calentaron el ambiente en el pesaje.

: duelo entre gallego y mexicano que ya calentaron el ambiente en el pesaje. Perxitaa vs. Gaspi : dos pesos pesados del streaming hispanohablante, con el argentino Gaspi aportando el toque cómico.

: dos pesos pesados del streaming hispanohablante, con el argentino Gaspi aportando el toque cómico. Abby vs. Roro : primer combate femenino de la noche, con tensión asegurada y declaraciones cruzadas.

: primer combate femenino de la noche, con tensión asegurada y declaraciones cruzadas. Andoni vs. Carlos Belcast : culturismo y músculo en estado puro sobre el cuadrilátero.

: culturismo y músculo en estado puro sobre el cuadrilátero. Alana vs. Ari Geli : deportistas natas, rivalidad fresca y muchas ganas de victoria.

: deportistas natas, rivalidad fresca y muchas ganas de victoria. Viruzz vs. Tomás Mazza : el combate más técnico, con experiencia en ambos lados.

: el combate más técnico, con experiencia en ambos lados. TheGrefg vs. Westcol: el plato fuerte, enfrentando a dos titanes del mundo streamer, España contra Colombia.

La Velada no sería la Velada sin sus retos insólitos. Este año, las promesas previas a los combates rozan lo surrealista: desde tatuarse el apellido del contrincante si se pierde, hasta el compromiso de lanzar una línea de ropa si se gana. Aquí no hay miedo al ridículo, solo ganas de espectáculo y de viralizar cada momento.

Artistas internacionales y sorpresas sobre el escenario

Entre combate y combate, el público disfruta de actuaciones de artistas de primer nivel, en una combinación de boxeo y festival musical que Ibai ha convertido en marca de la casa. La lista de actuaciones confirmadas no tiene nada que envidiar a los grandes festivales:

Myke Towers : el puertorriqueño vuelve a la Velada con sus grandes éxitos.

: el puertorriqueño vuelve a la Velada con sus grandes éxitos. Grupo Frontera : el fenómeno regional mexicano pone el toque internacional.

: el fenómeno regional mexicano pone el toque internacional. Los del Río : sí, los de la “Macarena”, porque Sevilla manda.

: sí, los de la “Macarena”, porque Sevilla manda. Eladio Carrión : rap latino y flow a raudales.

: rap latino y flow a raudales. De La Rose : nueva promesa de la escena urbana.

: nueva promesa de la escena urbana. Melendi : el asturiano aporta el toque nacional.

: el asturiano aporta el toque nacional. Aitana: la estrella pop más seguida de España.

Además, la organización promete sorpresas, como la entrada de Westcol al ring junto al rapero Arcángel y efectos especiales que rozan el exceso. Ibai sabe que el público espera espectáculo y no decepciona.

Cómo y dónde ver la Velada del Año 5

La única forma de ver el evento es a través del canal de Twitch de Ibai Llanos. No hay emisión en televisión ni derechos compartidos: Twitch o nada. El streaming arranca a las 15:30, aunque el grueso de la acción comienza a las 20:00. Si tienes la app de Twitch en la tele, sofá, palomitas y a disfrutar. Si no, cualquier dispositivo vale: móvil, tablet o incluso desde el trabajo si tu jefe no está mirando.

Horarios de referencia:

20:00 (hora peninsular española)

19:00 (Canarias)

15:00 (Argentina, Uruguay)

14:00 (Ciudad de México)

10:00 pm (hora de Miami)

Un fenómeno que crece: de la discoteca al estadio

La Velada del Año nació en 2021 en una discoteca de Barcelona y ha crecido hasta llenar los estadios más grandes de España. El salto a La Cartuja no es solo un dato de aforo: es una declaración de intenciones sobre el poder de los creadores de contenido y el nuevo entretenimiento digital. Ibai Llanos ha logrado convertir un evento de boxeo amateur en una cita anual seguida por millones de jóvenes —y no tan jóvenes— en todo el mundo, con una narrativa que mezcla humor, rivalidad y música.

No faltan las críticas por el calor sevillano, pero, como suele decir Ibai, “si hay que sudar, se suda; pero el show no se para”. Las promesas locas, los retos virales y la mezcla de boxeo y música confirman que la Velada es, hoy por hoy, el evento más grande del streaming en español. No es solo boxeo: es cultura pop, es desafío y es, sobre todo, espectáculo.