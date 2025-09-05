Ordenadores ‘vivos’ con mini cerebros: qué es la ‘organoid intelligence’

Imagina un ordenador con “mini cerebros” humanos en lugar de chips de silicio.

No es ciencia ficción, es la vanguardia de la organoid intelligence, una disciplina que fusiona biología y computación para crear sistemas donde organoides cerebrales —pequeñas masas de neuronas cultivadas en laboratorio— procesan información como si fueran procesadores biológicos.

Si la inteligencia artificial tradicional se alimenta de datos, estos nuevos cerebros en miniatura prometen hacer lo mismo, pero consumiendo una fracción ínfima de energía.

La organoid intelligence está llamada a revolucionar la computación y la inteligencia artificial, pero también obliga a repensar los límites entre lo vivo y lo artificial.

La próxima vez que enciendas el ordenador, recuerda: puede que, en el futuro, lo haga un mini cerebro con más energía… y menos remordimientos.

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, la carrera por la computación biológica se acelera en laboratorios y startups como la suiza FinalSpark, que ya ofrece acceso remoto a su plataforma Neuroplatform, una suerte de “nube viva” para experimentar con IA y redes neuronales biológicas.

La diferencia fundamental entre estos sistemas y los ordenadores clásicos radica en el soporte físico: en vez de transistores, aquí trabajan redes de neuronas vivas conectadas a sensores y microelectrodos.

El resultado es una máquina que aprende y procesa información de forma similar a nuestro cerebro, pero en miniatura y, sobre todo, con un gasto energético ridículo frente a los servidores que devoran electricidad en los centros de datos globales.

¿Cuánta energía consume un “ordenador vivo”?

La comparación es tan brutal que parece un error de cálculo: se estima que las neuronas vivas pueden requerir más de un millón de veces menos energía que los procesadores digitales actuales para realizar tareas similares. Mientras entrenar un modelo de IA como ChatGPT puede consumir cientos de megavatios-hora, un organoide cerebral hace el trabajo con unos pocos milivatios. Es como cambiar una central térmica por una luciérnaga y obtener el mismo resultado.

Esta eficiencia energética no solo seduce a los ingenieros. En plena crisis climática, la reducción de emisiones y el menor uso de recursos hídricos para refrigeración colocan a la organoid intelligence como una alternativa ecológica frente a la IA tradicional. No es casualidad que, en España, equipos de investigación en neurociencia y biotecnología, como los del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, sigan con lupa los avances de FinalSpark y otros laboratorios europeos.

Así funciona un ordenador con organoides cerebrales

El proceso arranca cultivando organoides: esferas de neuronas generadas a partir de células madre humanas, que se desarrollan en condiciones controladas hasta formar redes capaces de emitir señales eléctricas y responder a estímulos. Estas redes se conectan a microchips con sensores que traducen los impulsos neuronales en información digital y viceversa. El resultado es una plataforma híbrida, donde la biología y la electrónica conviven para resolver problemas complejos, desde el reconocimiento de patrones hasta la toma de decisiones en tiempo real.

FinalSpark ha logrado integrar hasta 16 mini cerebros en un mismo procesador biológico. Los usuarios, desde cualquier parte del mundo, pueden acceder a la plataforma Neuroplatform para realizar experimentos de IA, entrenar algoritmos o explorar los límites de la computación viva. El objetivo: descubrir si estas arquitecturas pueden superar a los sistemas de silicio en tareas donde la adaptación y el aprendizaje sean claves.

De los laboratorios suizos a los debates éticos en España

La llegada de la organoid intelligence ha desatado un debate ético sin precedentes. ¿Qué derechos tiene un organoide cerebral? ¿Puede llegar a ser consciente? ¿Dónde ponemos el límite entre experimento y manipulación de vida? Juristas y bioeticistas españoles subrayan la necesidad de regular urgentemente el uso de tejidos humanos en computación. El uso de células madre y el posible desarrollo de “sentiencia” en estos sistemas son cuestiones que preocupan a la comunidad científica, que pide transparencia y controles estrictos.

En paralelo, la legislación europea sobre IA y biotecnología se adapta a marchas forzadas. La Agencia Española de Protección de Datos y comités de ética biomédica ya han empezado a elaborar recomendaciones sobre el tratamiento de datos generados por biocomputadoras y la protección de los donantes de células madre. Todo esto mientras los laboratorios buscan la manera de garantizar que estos mini cerebros no desarrollen capacidades que escapen al control humano.

¿Estamos ante el futuro de la inteligencia artificial?

Las aplicaciones prácticas de la organoid intelligence van más allá de la eficiencia energética. Estos sistemas podrían revolucionar la simulación de enfermedades neurológicas, el desarrollo de fármacos y la neurociencia básica, al permitir estudiar el cerebro humano en tiempo real y con un nivel de detalle inédito. Además, la posibilidad de crear interfaces cerebro-ordenador más naturales abre la puerta a prótesis inteligentes y nuevas terapias para patologías como el Alzheimer o el autismo.

Sin embargo, los expertos advierten: estamos en los primeros compases. Los organoides cerebrales actuales no tienen ni la complejidad ni la capacidad de un cerebro humano completo. Su uso como procesadores biológicos es prometedor, pero limitado por ahora a tareas específicas. El reto científico es gigantesco, pero la velocidad de los avances invita a pensar que en la próxima década veremos ordenadores vivos resolviendo problemas que hoy parecen inabordables para la IA clásica.

Q&A: Lo que siempre quisiste saber sobre los ordenadores vivos

¿Qué es exactamente la organoid intelligence?

Es una forma de computación biológica que usa organoides cerebrales cultivados en laboratorio para procesar información, imitando la arquitectura y funcionamiento del cerebro humano.

¿Por qué se considera más eficiente que la IA tradicional?

Porque las neuronas consumen muchísima menos energía que los procesadores de silicio: se calcula que pueden requerir hasta un millón de veces menos electricidad para tareas similares.

¿Puede un organoide ser consciente?

Hoy no hay evidencia de que los organoides actuales tengan conciencia. Sin embargo, el debate ético está abierto y muchos científicos piden cautela y regulación.

¿Qué aplicaciones prácticas tiene en España?

Investigadores y hospitales exploran su uso en el estudio de enfermedades neurológicas y el desarrollo de nuevos fármacos. La posibilidad de reducir el consumo energético de la IA también interesa a las empresas tecnológicas.

¿Cuándo veremos ordenadores vivos en casa o la oficina?

Aún falta mucho para aplicaciones comerciales. Por ahora, la investigación se centra en laboratorios y plataformas remotas como Neuroplatform. El salto a la vida cotidiana dependerá de avances técnicos y de un marco legal claro.