Xiaomi 15T y 15T Pro llegan a España: potencia, cámaras Leica y mucha inteligencia artificial

La llegada de los Xiaomi 15T y 15T Pro a España representa un avance significativo para la gama alta accesible.

Ambos modelos cuentan con un panel AMOLED de 6,83 pulgadas, que ofrece una resolución de 1,5K y un brillo máximo de 3.200 nits.

Esto se traduce en una experiencia visual espectacular tanto en interiores como bajo la luz directa del sol.

El modelo Pro mejora la tasa de refresco hasta los 144 Hz, mientras que el 15T se mantiene en unos más que aceptables 120 Hz.

El diseño resulta elegante y práctico, con un módulo de cámara en forma de “isla” y bordes curvos que favorecen el agarre.

El Xiaomi 15T Pro utiliza marcos de aleación de aluminio 6M13, mientras que Xiaomi guarda celosamente el material del 15T, quizás para mantener el aire de misterio.

El grosor y el peso son prácticamente iguales, aunque el modelo Pro se presenta como algo más robusto.

Procesadores MediaTek y sistema de refrigeración avanzado

Xiaomi ha hecho una apuesta decidida por MediaTek en esta generación: el 15T cuenta con el Dimensity 8400 Ultra, mientras que el Pro incorpora el nuevo Dimensity 9400+, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Esto se traduce en mayor velocidad y eficiencia. Ambos modelos poseen memoria RAM LPDDR5x de 12 GB, suficiente para facilitar la multitarea y hacer que los juegos exigentes sean un paseo. En cuanto al almacenamiento, parte de 256 GB y llega hasta los impresionantes 1 TB en el Pro, todo bajo el estándar UFS 4.1 para que las aplicaciones y fotos se abran casi al instante.

¿Preocupaciones por sobrecalentamientos? No hay motivo.

Ambos dispositivos están equipados con un sistema de refrigeración líquida Xiaomi 3D IceLoop, lo que garantiza que, incluso si decides editar vídeos mientras subes una montaña, tu móvil mantendrá la calma.

Fotografía avanzada: cámaras Leica y teleobjetivo con cinco aumentos

La fotografía es uno de los puntos fuertes. Ambos modelos incluyen ópticas Leica, pero el Pro da un paso adelante con un teleobjetivo que ofrece cinco aumentos ópticos sin pérdida, una clara mejora respecto a generaciones anteriores y a sus competidores directos. El sensor principal es de 50 MP acompañado por un gran angular de 12 MP, completando así un trío imbatible. La grabación de vídeo alcanza una resolución de 4K a 60 fps, incorporando HDR10+ para que esos atardeceres en la playa no parezcan capturados con una cámara mediocre.

La cámara frontal, con resolución de 32 MP, garantiza selfies nítidos incluso cuando la luz no acompaña. Xiaomi ha optimizado su software para que la edición fotográfica y el reconocimiento de escenas funcionen apoyados por inteligencia artificial, logrando imágenes más realistas y efectos visuales dignos de ser compartidos (si es que Instagram sigue siendo relevante mañana).

Autonomía y carga: más batería para menos tiempo enchufado

Si eres de aquellos que siempre se quedan sin batería antes del café, los 5.500 mAh presentes en ambos modelos serán tus salvadores. La carga rápida alcanza los 90 W en el Pro y los 67 W en el 15T; además, el modelo Pro incluye carga inalámbrica a 50 W. En pruebas realizadas, media hora conectada al cargador devuelve al dispositivo casi por completo a la vida.

Avances en inteligencia artificial: HyperOS y HyperAI

La nueva capa de personalización HyperOS 3 (en proceso de actualización para algunos modelos) incluye HyperAI, el sistema inteligente desarrollado por Xiaomi. Entre sus numerosas funciones destacan:

AI Writing: redacta correos electrónicos, resúmenes o presentaciones automáticamente.

redacta correos electrónicos, resúmenes o presentaciones automáticamente. AI Intérprete: traducción simultánea en tiempo real; ideal para reuniones o viajes.

traducción simultánea en tiempo real; ideal para reuniones o viajes. AI Voice: permite interactuar mediante voz para controlar el móvil sin necesidad de tocarlo.

permite interactuar mediante voz para controlar el móvil sin necesidad de tocarlo. AI Gallery: ofrece edición inteligente de imágenes mediante borrado de objetos o expansión del fondo.

Estas herramientas no solo agilizan tareas cotidianas; también permiten personalizar la experiencia del usuario e incrementar su productividad, algo muy valorado hoy día. Además, la IA optimiza la conectividad gracias al sistema AI Smart Antenna Switching, seleccionando automáticamente la mejor señal disponible.

Una innovación destacada es Xiaomi Astral Communication. Esta tecnología permite establecer comunicación directa por voz entre dispositivos Xiaomi 15T Pro a distancias de hasta 1,9 kilómetros, sin depender ni del servicio móvil ni del WiFi. Es perfecta para actividades al aire libre o situaciones donde no hay cobertura.

Conectividad, resistencia y sonido

El modelo Pro cuenta con WiFi 7 y Bluetooth 6.0, mientras que el Xiaomi 15T mantiene WiFi 6E y Bluetooth 5.4. Ambos incluyen características como NFC, GPS, USB tipo C y certificación IP68, lo cual asegura su resistencia frente a salpicaduras y polvo. En cuanto al sonido, ambos dispositivos están equipados con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y audio Hi-Res; ideales para disfrutar vídeos o música con calidad superior.

Xiaomi Watch S4: salud mejorada con diseño elegante

Junto a estos smartphones llega también el nuevo Watch S4 de 41 milímetros; un reloj inteligente más delgado y estilizado. Sus funciones relacionadas con la salud han sido mejoradas para poder monitorizar la frecuencia cardíaca, sueño e actividad física con mayor precisión. Este reloj se integra perfectamente dentro del ecosistema HyperOS, lo que amplía las posibilidades para sincronizar datos entre dispositivos Xiaomi.

Precios y disponibilidad en España

Los precios oficiales establecidos en España son:

Xiaomi 15T: cuesta 649,99 euros (12/256 GB) o 699,99 euros (12/512 GB).

cuesta (12/256 GB) o (12/512 GB). Xiaomi 15T Pro: está disponible por 799,99 euros (12/256 GB), 899,99 euros (12/512 GB) o 999,99 euros (12 GB/1 TB).

El mercado español recibe así una nueva generación de smartphones dispuestos a ofrecer potencia, fotografía avanzada e inteligencia artificial sin aumentar significativamente su precio. Xiaomi vuelve a demostrar que innovar es posible sin hacer temblar las carteras.