Cómo seguir las noticias de ‘Periodista Digital’ en Google Discover sin depender del algoritmo

Google Discover ha transformado la manera en que accedemos a las noticias desde nuestros dispositivos móviles. Menos algoritmo que decida por ti, más poder en tus manos.

Lo difícil es que los usuarios seamos conscientes de que podemos manejar esa información que nos llega. La reciente actualización de la plataforma ha introducido una función de seguimiento que facilita el acceso directo a las publicaciones de Periodista Digital y aquí se lo vamos a explicar.

El gigante tecnológico ha lanzado un nuevo botón «SEGUIR«, que cambia por completo la interacción del usuario con el contenido. Esta herramienta permite seguir a creadores específicos y encontrar editores directamente, garantizando así una mayor relevancia en el feed personalizado. Durante años, los usuarios han pedido esta funcionalidad, deseando tener más control sobre lo que ven en sus pantallas.

Activación y configuración inicial

Para comenzar a seguir Periodista Digital en Google Discover, lo primero que debes hacer es activar correctamente la plataforma en tu dispositivo. Abre la aplicación de Google, toca «MÁS», luego dirígete al menú de «AJUSTES» y accede a «GENERAL». Una vez allí, localiza la sección denominada «DISCOVER» y actívala si aún no lo has hecho.

La personalización es esencial para aprovechar al máximo esta herramienta. Google Discover te permite seleccionar intereses específicos que el sistema tendrá en cuenta al mostrarte contenidos. Es recomendable definir claramente tus preferencias temáticas para que la plataforma entienda qué tipo de información periodística consideras más relevante.

El poder del botón «Seguir»

La llegada del botón «SEGUIR» representa un cambio significativo en la experiencia de Google Discover. Esta funcionalidad te permite añadir publicaciones de redes sociales como Instagram, X o YouTube Shorts directamente a tu feed. Pero lo más importante es que facilita el seguimiento directo de medios como Periodista Digital, asegurando que sus contenidos aparezcan con prioridad.

El funcionamiento es similar al de las redes sociales tradicionales. Una vez activado el seguimiento de Periodista Digital, podrás ver sus artículos, análisis y reportajes con mayor frecuencia en tu feed personalizado. Esta función responde directamente a las demandas de los usuarios que deseaban recibir más contenido de creadores específicos en su flujo informativo.

Y así, siempre que el lector quiera, nos vemos en Periodista Digital.