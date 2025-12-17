Abre en Madrid el primer centro de simulación aérea que deja pilotar aviones al público

La aviación deja de ser terreno exclusivo de pilotos y escuelas: ahora cualquiera puede tomar el mando. World Aviation Group (WAG) ha inaugurado en el Centro Comercial Sambil Madrid el World Aviation Flight Simulator Center , el primer espacio del país que permite vivir desde dentro de la experiencia real de volar un avión profesional , sin despegar los pies del suelo.

Equipado con simuladores Entrol FNPT II de última generación , este centro abre las puertas a una nueva era del ocio tecnológico: el visitante se sienta en una cabina real, rodeado de instrumentos auténticos, y despega, acompañado por instructores certificados que garantizan una experiencia tan rigurosa como la de una escuela de pilotos.

«Queremos que cualquiera pueda sentir la emoción de estar al mando de un avión real. Es un paso decisivo hacia la democratización de la aviación», afirma Fernando Casado , portavoz de World Aviation Flight Academy. Con una ubicación de alto tránsito en el sur de Madrid, el espacio está llamado a convertirse en el nuevo referente mundial del entretenimiento aeronáutico , donde la adrenalina y la formación se encuentran a mil pies de altura… aunque todo ocurre en tierra firme.

Entre las experiencias estrella, destaca “ Piloto por un día ”, un programa que permite a los visitantes realizar un vuelo completo en una cabina profesional. También hay sesiones adaptadas para principiantes, aficionados e incluso familias enteras que quieran aprender los secretos del cielo digital.

Pero el proyecto va más allá del entretenimiento. En 2026, el centro incorporará entrenamientos avanzados para pilotos profesionales , como cursos IFR y APS-MCC, además de programas corporativos de team building donde los equipos empresariales pondrán a prueba su liderazgo en simulaciones de vuelo extremo.

«Es la fusión perfecta entre innovación, formación y divulgación. Un puente hacia el futuro de la aviación y hacia las nuevas vocaciones que marcarán el rumbo del sector», añade Casado con entusiasmo.

Con esta apertura, Madrid despega como capital europea de la formación aérea , consolidando a World Aviation Group —ya presente en Cuatro Vientos y Málaga— como líder en formación y tecnología aeronáutica.

Los tres simuladores estrella del centro representan lo último en realismo: un MEP/SEP FNPT II configurable , un Airbus A320 FNPT II y un Bell 429 FNPT II MCC para misiones de helicóptero. Una flota que promete emociones fuertes, precisión técnica y un acceso sin precedentes al mundo donde solo los pilotos profesionales pudieron volar… hasta hoy.

Ubicado en el CC. Sambil, el proyecto nace con la vocación de convertir en accesible la aviación al público general, integrando experiencias como “Pilot for a Day” o sesiones guiadas para diferentes edades y niveles con instructores certificados.