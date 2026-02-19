La causa de la caída de Movistar que dejó este miércoles a 100.000 pymes sin fibra ni móvil

Imaginen comenzar la jornada con el teléfono en silencio, el datáfono bloqueado y el ordenador sin conexión a internet.

Eso fue lo que vivieron unas 100.000 pymes en España el miércoles 18 de febrero.

La avería se originó en la madrugada, pero estalló a las ocho de la mañana, alcanzando picos cercanos a 3.000 incidencias en Downdetector. Movistar, la marca de Telefónica, confirmó el problema a través de su cuenta en X: «Hay una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Nuestros técnicos ya están trabajando para restablecerlo lo antes posible».

Se debió a una avería en una de sus plataformas internas, principalmente vinculada al segmento de Movistar Empresas (servicios para pymes).

Este fallo técnico provocó una interrupción masiva en la conectividad de voz y datos (fijo, móvil, fibra y 5G), afectando a unas 100.000 pequeñas y medianas empresas en toda España, aunque algunos usuarios particulares también reportaron problemas. La incidencia comenzó alrededor de las 7-8 de la mañana, alcanzó su pico hacia las 9:00 según Downdetector, y fue resuelta progresivamente por los técnicos de Telefónica hacia el mediodía.

La compañía no ha detallado públicamente la causa exacta más allá de confirmar que fue un problema en una plataforma específica, y ya ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.

El impacto fue significativo para el tejido empresarial.

Negocios como Radio Taxi Albacete quedaron incomunicados, al igual que hoteles y pequeños comercios en regiones como Albacete, Cuenca, Soria, Euskadi, Andalucía y Madrid.

Los clientes particulares no sufrieron tanto, pero los paquetes Movistar Fusión, que incluyen fibra, móvil y centralitas en la nube, sí se vieron afectados.

Aquellos que intentaron comunicarse escucharon mensajes pregrabados: la operadora estaba trabajando en la reparación del servicio Fusión. A las once de la mañana, Telefónica anunció que habían solucionado el problema y poco a poco la conectividad se iba restableciendo, aunque algunos usuarios todavía reportaron fallos residuales por la tarde.

Origen y alcance del caos

Los técnicos de Movistar aún no han aclarado la causa exacta del fallo. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que podría tratarse de un error en una plataforma clave de la red troncal, lo cual no sería un problema local. El incidente comenzó cerca de la una de la madrugada, pero su verdadero impacto se sintió con el inicio de la jornada laboral. Según Downdetector, los reportes comenzaron a llegar desde las siete, concentrándose especialmente en Madrid, Barcelona, Santiago y Andalucía.

Servicios afectados : Fibra óptica, voz fija, datos móviles y 5G para empresas.

: Fibra óptica, voz fija, datos móviles y 5G para empresas. Duración : Aproximadamente tres horas críticas, resueltas a las 11:00.

: Aproximadamente tres horas críticas, resueltas a las 11:00. Zonas más impactadas: A nivel nacional, con mayor número de quejas en Galicia, País Vasco y grandes ciudades.

Las pymes perdieron llamadas telefónicas, pagos con tarjeta y acceso a sistemas basados en la nube. Un radio taxi sin teléfono es tan útil como un taxi sin ruedas: completamente parado.

Respuesta de la operadora y trucos para sobrellevar la situación

La reacción de Movistar fue rápida; utilizaron X para responder a las quejas individuales mientras prometían actualizaciones sobre el estado del servicio. Su línea de atención al cliente se saturó debido al gran volumen de llamadas recibidas, por lo que aconsejaron consultar sus redes sociales para obtener información más ágil. Para sortear esta crisis temporal, muchos usuarios activaron hotspots utilizando datos móviles o reiniciaron sus routers y ONTs.

No es la primera vez que ocurre algo así. Otras operadoras como Orange o Vodafone también han experimentado caídas similares, subrayando lo vulnerable que puede ser depender únicamente de un proveedor. Aunque Telefónica no ha emitido un informe técnico oficial sobre lo sucedido, este episodio deja lecciones importantes: diversificar conexiones y tener siempre un plan B.

Mientras las pymes intentan retomar su actividad habitual, queda por ver si habrá compensaciones o mejoras significativas en la red. Por ahora, hay un alivio generalizado: las líneas han vuelto a funcionar.