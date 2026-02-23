El MWC Barcelona 2026 bate récords: 585 millones de impacto económico y “contrato para siempre” con la ciudad

A poco más de una semana de su inauguración, el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 se prepara para romper todos los registros. Según el CEO de GSMA, John Hoffman, el evento generará un impacto económico récord de 585 millones de euros, un 4,3% más que el año pasado, lo que elevará a 7.500 millones el total de retorno acumulado en sus 20 años en la ciudad.

Durante una comparecencia junto a la directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, Hoffman calificó a Barcelona como “el epicentro donde ocurre todo” y reafirmó que el vínculo con la ciudad “es para siempre”. Además, destacó la creación de más de 100.000 empleos temporales a lo largo de estas dos décadas de colaboración.

El evento, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en Fira de Barcelona – Gran Via, espera superar nuevamente los 100.000 asistentes de más de 200 países, con una fuerte presencia de público español y asiático (30% cada uno) y unos 2.900 expositores de todo el mundo.

Un MWC mirando al espacio y al futuro

La edición de 2026 apuesta por temas emergentes como la conectividad espacial, los aeropuertos del futuro y la movilidad inteligente. Entre las grandes innovaciones, destaca la nueva zona “Nuevas Fronteras”, dedicada al sector espacial, donde participarán Gwynne Shotwell (SpaceX) y Michael Nicolls (Starlink).

También debutará “CircuitX”, en colaboración con el Circuit de Barcelona-Catalunya, que mostrará los avances más disruptivos en movilidad inteligente, y el proyecto “Airport of the Future”, en el que participarán Airbus, Outsight y Aena, con demostraciones de pasaportes digitales para mascotas y equipaje inteligente.

Aunque el Hall Zero, la nueva ampliación de Fira prevista inicialmente para 2027, se inaugurará finalmente en 2028, Hoffman destacó su potencial: “Con 60.000 m² adicionales, podremos reubicar áreas como el Talent Arena o el programa ministerial y seguir creciendo”.

Huawei, Ericsson y el poder de los clásicos

En cuanto al espacio expositivo, Huawei volverá a liderar la superficie más amplia del recinto, con 10.000 m², seguida por Ericsson, con 3.500 m². Además, el MWC mantendrá sus grandes pilares: el Programa Ministerial de la GSMA, el 4 Years From Now (4YFN) y el Talent Arena, centrado en fomentar el talento digital.

El 4YFN llega con novedades como un ticket exclusivo de acceso (399 €) y un nuevo formato de los 4YFN26 Awards, donde 20 startups competirán ante inversores con una capacidad de inversión conjunta de 60.000 millones de euros. Por su parte, el Talent Arena reunirá a más de 22.000 profesionales y universitarios, superando las cifras de 2025.

Compromiso local y sostenibilidad

Hoffman subrayó que GSMA quiere seguir siendo un “buen invitado” en la ciudad, destacando iniciativas como la MWC Donation Room, que el año pasado destinó 26 toneladas de material a proyectos sociales y culturales, y el programa escolar para impulsar las competencias digitales entre los jóvenes catalanes.

Por su parte, Dewar alabó el papel de la capital catalana como sede irrepetible del evento: “Barcelona combina innovación, pensamiento global, startups y liderazgo político en un único escenario. No existe otro lugar igual”.